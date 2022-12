Die Produktwerker: Eine Produktstrategie ohne Canvas erarbeiten

Die Produktwerker haben in ihrem Podcast schon öfter über die Bedeutung der Produktstrategie für Product Owner und agile Produktmanager gesprochen. Will man eine Produktstrategie entwickeln, dann greifen viele Product Owner auf die bekannten Templates und Canvases zurück. Tim Herbig, Product Coach und Author aus Erfurt, teilt im Gespräch mit Oliver Winter seine Gedanken, wie das Erarbeiten der Produktstrategie auch ohne diese Tools gelingen kann.

Die beiden starten die Diskussion mit einer Definition von Produktstrategie. Hier referenziert Tim Herbig auf das Buch von Roger L. Martin. Spannend ist die kritische Haltung von Herbig, dass die komplette Strategie meist nicht in Workshops durch das Ausfüllen eines der gängigen Canvas entsteht. Für Bestandteile der Strategie, wie beispielsweise die Produktvision oder eine Wettbewerbsanalyse macht ein Workshop-Format hingegen wieder viel Sinn.

Tim Herbig erläutert darüber hinaus, wie man OKRs und Produktstrategie sinnvoll miteinander verbinden kann. Seine These: Ohne eine nützliche Produktstrategie kann ich keine sinnvolle OKRs definieren. Abschließend reflektieren die beiden, wen man am Strategie-Erstellungsprozess beteiligen und welche Bestandteile erarbeitet werde sollten, damit die Produktstrategie uns in unser Arbeit auch wirklich unterstützt. Wie immer schließt die Folge mit konkreten Tipps und Tricks ab.

