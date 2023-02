Die Produktwerker: Erfahrungen als Product Owner von JOYclub

Jedes Produkt hat seine ganz eigenen Herausforderungen. Product Owner versuchen in unterschiedlicher Art und Weise damit umzugehen. In dieser Folge unterhält sich Dominique Winter mit Christoph Specht, einem der Product Owner von JOYclub, über seine persönlichen Erfahrungen. JOYclub ist ein Onlineportal, auf dem sich erwachsene Menschen rund um das Thema Sexualität austauschen und miteinander verbinden können.

Christoph Specht spricht darüber, wie bei JOYclub die Verantwortung als Product Owner aufgeteilt ist und welche Herausforderungen er mit seinem Teil hat. Zwei interessante Herausforderungen sind auf jeden Fall die Thematik des Portals und die Größe. Das Thema des Portals macht Tracking und Datenerhebung im Allgemeinen problematisch, da sich die Menschen bei der Nutzung des Portals auf eine gewisse Vertraulichkeit verlassen. Viele Inhalte auf dem Portal sind sehr privat und persönlich und die Menschen sollen das Gefühl haben, dass ihre Daten sicher und geschützt sind – eine große Verantwortung für das Team.

Die zweite besondere Herausforderung sind die mehr als eine Million Menschen, die an einem durchschnittlichen Tag aktiv sind. Eine stabile und belastbare Infrastruktur ist daher von elementarer Bedeutung. Auch werden viele verschiedene Endgeräte verwendet, die dementsprechend unterstützt werden sollten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Christoph Specht ist unter anderem für den Medienupload verantwortlich. Gerade der Umgang mit Medieninhalten wie Bildern und Videos ist mit Vorsicht und Voraussicht zu handhaben. Christoph Specht erzählt vom Aufwand, hier den Menschen ein gutes Erlebnis zu bieten und gleichzeitig verantwortungsvoll zu handeln. Er erzählt aber auch, was er bereits aus der Übernahme der Produktverantwortung bei JOYclub gelernt hat und was er auch in Zukunft beibehalten wird.

Die Folge samt weiterer Hinweise findet sich unter nachfolgendem Link: Meine Erfahrungen als Product Owner von JOYclub.

(mai)