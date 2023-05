Die Produktwerker: Fake-Door-Tests einfach und schnell umsetzen

Fake-Door-Tests sollen das Interesse und die potenzielle Nachfrage für ein Produkt vor seiner tatsächlichen Entwicklung und Einführung testen. Das kann ein entscheidender Schritt zum Problem-Solution-Fit sein.

Tim Klein von den Produktwerkern hat mit Nader Fadl einen Experten zu Gast, der in dem Themenfeld promoviert sowie als Dozent für Markenkommunikation und Marketing Analytics aktiv ist. Fadl geht somit von der wissenschaftlichen Seite an Methoden des User Testing heran, zugleich aber auch als Praktiker. So verwendet sein Start-up experial No-Code und Künstliche Intelligenz zum vereinfachten Erstellen von Fake-Door-Tests.

Wer diese Testing-Methode noch nicht kennt: Fake-Door-Tests verwenden quasi eine "falsche Tür", beispielsweise eine eigene Landing Page, einen Menüpunkt oder auch einen Teaser in einer bestehenden App oder Webseite, der das Produkt oder die Dienstleistung bewirbt. Potenzielle Kunden können auf diese Tür klicken oder reagieren, und basierend auf ihrem Verhalten und Feedback resultiert daraus die Entscheidung, ob es sich lohnt, das Produkt oder die Dienstleistung tatsächlich zu entwickeln.

Fake-Door-Tests sind demnach Teil der Product Discovery, um dem Value Risk zu begegnen (hierzu sind in diesem Podcast bereits verschiedene Episoden erschienen). Sie ermöglichen Unternehmen, wertvolle Informationen zu sammeln, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ressourcen effizient einzusetzen.

Wer weitere Fragen an Nader Fadl hat, kann mit ihm am besten via LinkedIn oder per Mail in Kontakt treten.

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Fake-Door-Tests einfach und schnell umsetzen".

