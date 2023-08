Die Produktwerker: Flow-Metriken für Product Owner

Kanban-Trainer Felix Rink ist wie versprochen zum zweiten Mal Gast im Produktwerker-Podcast. Er spricht mit Oliver Winter über Flow-Metriken und inwieweit diese für Produktmenschen hilfreich sein können. Nachdem die beiden vor einigen Wochen über Sinn und Unsinn von Vorhersagbarkeit in der Produktentwicklung philosophiert haben, wird es in dieser Episode also wesentlich konkreter.

Anzeige

Flow-Metriken: Messung von Software Value Streams

Zu Beginn der Folge klären Oliver Winter und Felix Rink, was Flow überhaupt ist und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit man Flow messen kann. Der Kanban-Trainer bricht die Flow-Metriken im Anschluss auf die vier wichtigsten Basismetriken herunter. Besonders wertvoll für den eigenen Kontext sind Felix Rinks Ideen und Anregungen, in welchen Scrum Events und bei welchen Praktiken und Artefakten diese Flow Metrics die Verantwortlichkeit eines Product Owner unterstützen können. Im Detail geht es um das Sprint Planning und das Sprint Review sowie die Arbeit mit dem Product Backlog. Wie gewohnt schließt die Podcast-Folge mit Tipps und Tricks für die tägliche Arbeit als Product Owner ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Felix Rink empfiehlt in dieser Folge Actionable Agile für Flow-Metriken oder die Monte-Carlo-Simulation einzusetzen. Darüber hinaus gibt es Excel-Alternativen. Felix empfiehlt zwei Templates:

Lesen Sie auch Product Owner Day: Online und 2024 auch in Präsenz heise Developer

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Flow Metriken für Scrum Product Owner".

Anzeige

(mdo)