Die Produktwerker: Gewohnheiten und Routinen, die Product Ownern helfen

Routinen und Gewohnheiten sind all jene Tätigkeiten, die Menschen immer wieder ausüben, ohne genauer darüber nachzudenken. Ein Beispiel dafür ist das morgendliche Aufstehen und Zähneputzen. Abends macht man vielleicht Dehnübungen für den Rücken und geht anschließend mit einem Buch ins Bett – auch das geschieht ohne großes Nachdenken. Es entstehen kleine Rituale, die fast automatisch ablaufen und helfen, den Tag zu strukturieren und zu organisieren.

In dieser Folge sprechen die Produktwerker darüber, welche Gewohnheiten und Routinen Product Ownern helfen können. So können regelmäßige "Blocker" im Kalender (feste Zeitfenster für wiederkehrende Tätigkeiten) dabei helfen, eigene Aufgaben zu organisieren. Ein leerer Posteingang am Abend kann befreiend wirken und das klare Festlegen von drei wichtigen Aufgaben für den kommenden Tag hilft beim Fokussieren. Auch bei der Zusammenarbeit mit Stakeholdern helfen Routinen, um regelmäßig in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen. Hier lohnt es sich etwa, nach dem Daily nicht direkt in den eigenen Mails zu versinken, sondern Zeit bereitzuhalten, um mit Teammitgliedern zu sprechen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Neben der strategischen und operativen Arbeit darf jedoch auch die persönliche Weiterentwicklung nicht fehlen. Feste Zeitfenster am Tag können dabei helfen, spannende Bücher zu lesen oder mit jemandem spazieren zu gehen und interessante Themen zu reflektieren, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Es ist jedoch wichtig, nicht zu viele Routinen und Gewohnheiten einzuführen, da dies dazu führen könnte, dass man zu starr wird. Einen Schritt nach dem anderen zu gehen hilft, Überforderung zu vermeiden und die Vorteile nicht in Nachteile zu verwandeln.

In dieser Folge referenzieren die Produktwerker weitere Folgen:

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Gewohnheiten und Routinen, die Product Ownern helfen".

(mai)