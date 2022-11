Die Produktwerker: Hilfe, ich habe das Problemprodukt geerbt! – Was tun?

Product Owner (PO) verantworten in der Regel nicht ein einziges Produkt während ihrer langjährigen PO-Laufbahn. Produkte kommen und gehen, wir entwickeln neue Ideen oder begleiten ehemalige Cash-Cows bis ans Ende des Produktlebenszyklus. Und es kann vorkommen, dass man mal das "Problemprodukt" erbt, an dem niemand in der Organisation gerne arbeiten möchte.

Troubleshooting: im Schlamm des Problemprodukts waten

In dieser Folge sprechen Oliver Winter und Tim Klein über genau diese Situation. Häufig bringt die Übernahme solch eines Produktes eine ganze Reihe weiterer Probleme mit sich: Es ist nur noch schwer erweiterbar oder wartbar, es existieren viele Abhängigkeiten zu anderen Produkten oder Mitarbeitenden. Darüber hinaus lässt auch die Verfügbarkeit und Stabilität zu wünschen übrig. Product Owner können dann nicht auf der grünen Wiese agieren, sondern spielen in dem Fall eher im "Brown Field".

Winter und Klein reflektieren, an welchen Symptomen man erkennt, ob man mit einem solchen Problemprodukt arbeitet. Die beiden Podcasthosts führen ihre Diskussion einen Schritt weiter, indem sie möglichen Ursachen auf den Grund gehen.

Der Podcast schließt mit unterschiedlichen Lösungsansätzen ab. Was kann ich als Product Owner ganz konkret tun, wenn ich mich in der oben beschriebenen Situation befinde? Hierzu geben die Produktwerker wie gewohnt eine Reihe praktischer Tipps und Beispiele aus der eigenen Product-Owner-Praxis.

Folgende frühere Episoden erwähnen Winter und Klein in der heutigen Ausgabe:

Nutzer-Interview: "Was hast du in dieser Situation getan?"

Die Folge samt weiterer Hinweise findet sich unter nachfolgendem Link: "Die Produktwerker: Problemprodukt erben". Dort steht diesmal auch eine Einladung bereit, um mit den Profis in Erfahrungsaustausch zu treten (Produktwerker: Nutzer-Interview).

(sih)