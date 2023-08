Die Produktwerker: Impact Mapping – was zahlt auf das Businessziel ein?

Eine Folge zum Impact Mapping war dringend überfällig! Über diese sehr wichtige Praktik im Produktmanagement spricht Tim Klein daher mit Büşra Coşkuner aus Zürich. Sie ist Product Management Coach und eine der versiertesten Expertinnen zum Impact Mapping im deutschsprachigen Raum.

Aus Impact Mapping mach Adjusted Impact Map

Tim Klein liebt ja bekanntlich nahezu alle Mapping-Techniken, weil sie durch die Visualisierung für so viel mehr Klarheit sorgen und Entscheidungen sowie Zusammenhänge explizit machen. Daher setzt er diese Methode auch schon viele Jahre selbst ein. Büşra hat den Ansatz aber nochmal weiterentwickelt (Adjusted Impact Map) und ist sehr erfahren in der Anwendung der Methode mit Produktteams. Die Praktik wurde insbesondere durch Gojko Adzic und sein (sehr dünnes) Buch "Impact Mapping: Making a big impact with software products and projects" bekannt. Viele weitere Erklärungen und Ressourcen finden sich auf der Website zur Technik.

Impact Mapping klärt die Frage, was man versuchen bzw. umsetzen könnte, damit bestimmte Akteure ihr Verhalten in einer Art und Weise verändern, die eine (positive) Wirkung auf das eigene angestrebte Businessziel haben könnte.

Gemeinsam sucht man also Zusammenhänge von "Why", "Who", "How" und "What" und visualisiert sie in einer Art Mindmap. Während die ursprüngliche Idee genau diese Reihenfolge vorgibt, schlägt Büşra Coşkuner vor, auch mal eine "Reverse Impact Map" auszuprobieren. Das genaue Vorgehen erklärt sie in ihrem entsprechenden Blog-Artikel. In einem weiteren Artikel beleuchtet sie den Outcome-Fokus sowie den Zusammenhang zu OKR (Outcome-focus with Impact Mapping). Die Produktwerker empfehlen, ihrem Blog zu folgen.

Weitere Podcast-Folgen und Quellen, auf die Tim Klein und Büşra Coşkuner im Laufe des Gesprächs hinweisen:

Wer mit Büşra Coşkuner Kontakt aufnehmen oder ihr folgen möchte, kann sich am besten über ihr LinkedIn-Profil mit ihr verbinden.

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Impact Mapping".

