Die Produktwerker: Organisatorische Schulden beeinflussen den Erfolg

In dieser Podcastfolge dreht es sich um den Begriff der "organisatorischen Schulden". Die Produktwerker nutzen ihn in Analogie zu "technischen Schulden" und beziehen sich damit auf organisatorische Abkürzungen, das (bewusste) Weglassen von Scrum-Elementen oder eine Vernachlässigung agiler Ideen und Prinzipien in Organisationen. Organisatorische Schulden führen langfristig zu Problemen und damit auch zu Kosten. Die Podcaster Tim Klein und Oliver Winter zeigen vor allem, wie organisatorische Schulden auch den Erfolg als Product Owner beeinflussen können.

Product Owner sowie agile Produktmanager und -managerinnen sind in der Regel schon mit den Herausforderungen konfrontiert worden, die sich aus der Einführung von Scrum oder anderen agilen Methoden in ihre Organisation ergeben können. Mal gibt es noch keinen Scrum Master, mal fehlt die Zeit für Reviews oder Retrospektiven. Oder man muss als Product Owner für drei oder vier Scrum-Teams parallel wirken.

Bewusster Einsatz organisatorischer Schulden und Praxisbeispiele

Oliver Winter und Tim Klein erklären zunächst ihr Verständnis des Begriffs "organisatorische Schulden". Sie zeigen die Vor- und Nachteile auf, wenn sich Organisationen im Rahmen der agilen Transformation oder bei der Einführung von Scrum in die organisatorische Schuld begeben. Die bewusste Entscheidung dazu kann unter Umständen sinnvoll sein – genau wie bewusst eingegangene technische Schulden, um ein Produkt oder Feature schneller an den Markt zu bringen und mit ihm früher Outcome erzeugen zu können.

Im Hauptteil folgen zahlreiche Beispiele für organisatorische Schulden, die Klein und Winter in ihrer Arbeit als agile Coaches und Berater erlebt haben. Dabei diskutieren sie, wie man sie erkennt und vor allem, wie sie auf die Product-Owner-Rolle wirken. Daneben bieten sie konkrete Tipps, wie man als Product Owner oder agiler Produktmanager oder Produktmanagerin mit organisatorischen Schulden umgehen kann.

Im Gespräch werden folgende ältere Episoden aus dem Podcast "Die Produktwerker" rund um dieses Thema erwähnt:

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Organisatorische Schulden beeinflussen deinen Erfolg als Product Owner".

(mai)