Die Produktwerker: Product Management für Hardwareprodukte

Die Produktwerker sprechen in ihrem Podcast oft über Digitalprodukte, da das Team beruflich aus diesem Kontext kommt. Grund genug, mit Bernadette von Wittern einmal eine Expertin für das Product Management bei Hardwareprodukten einzuladen. Von Wittern hat viele Jahre lang als Produktmanagerin in der Medizintechnik gearbeitet, bevor sie 2020 mit ihrem Unternehmen "Product Lounge" den Schritt in die Selbständigkeit wagte.

Nachdem Bernadette von Wittern einleitend ihr Verständnis von Produktmanagement geteilt hat, spricht Oliver Winter mit ihr über die unterschiedlichen Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten im Hardwaresektor. Dabei teilt von Wittern spannende Ergebnisse einer aktuellen Studie, die sie bei der Überarbeitung eines Produktmanagement-Buches durchgeführt hat. Diese Untersuchung bietet einen guten Überblick über den State of the Art für das Product Management bei Hardwareprodukten:

Welche Aufgaben haben Produktmanager wirklich?

Was sind typische Herausforderungen im Joballtag?

Was macht Produktmanager erfolgreich und persönlich zufrieden?

Winter und von Wittern schließen die Folge, indem sie auf die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern eingehen. Wie gewohnt gibt es zum Abrunden Tipps und Tricks.

(sih)