Die Produktwerker: Product Operations – nur ein Hype oder Next Big Thing?

Ist Product Operations nur ein neuer Hype oder handelt es sich um das "Next Big Thing" im Bereich Produktmanagement? Tim Klein hat für das Thema Felix Stein, Geschäftsführer der Agile Process GmbH, zu Gast. In dieser Episode besprechen die beiden, wie wichtig es ist, eine klare Definition von Product Operations zu haben und wie diese Definition das Verständnis und die Verwendung von Product Operations im Unternehmen verbessern kann.

Felix Stein und Tim Klein beleuchten daher die verschiedenen Definitionen von Product Operations von bekannten Branchenexperten und -expertinnen wie Marty Cagan, Melissa Perri und John Cutler. Marty Cagan kritisiert, dass der Begriff Product Operations oft für wenig hilfreiche Interpretationen im Bereich Produktmanagement verwendet wird und grenzt "Production Operations" von "Product Operations" ab.

Cagen bezieht sich positiv auf die Definition von "The Force Multiplier Model", die er selbst prägt und die sich auch auf die "Product Operations"-Definition von Melissa Perri bezieht. Tim Klein und Felix Stein diskutieren diese Definition und wie sie sich von den anderen Definitionen wie "The Reincarnated PMO Model", "The Two-in-a-Box PM Model", "The Delegated Product Leader Model", "Production Operations Rebranding Model" und "The Product Marketing Manager Rebranding Model" unterscheidet, die Cagan kritisch beleuchtet. Für alle Hörer, die tiefer in das Thema einsteigen möchten, ist interessant, dass Melissa Perri bald ein Buch zu Product Operations veröffentlichen wird.

Die Folge samt weiterer Hinweise findet sich unter nachfolgendem Link: Product Operations – Nur ein Hype oder das Next Big Thing?

