Für Organisationen entsteht durch die agile Produktentwicklung eine besondere Herausforderung, Wissen ist innerhalb eines Teams, aber auch darüber hinaus auszutauschen und weiterzugeben. Dominique Winter und Oliver Winter sprechen daher in dieser Folge des Produktwerkerpodcasts über Product-Owner-Communities, die Communities of Practice für Product Owner. Diese bieten eine bewährte Möglichkeit zum teamübergreifenden Austausch – in ihnen tauschen sich Menschen zu einem bestimmten Themengebiet aus und lernen voneinander.

Als Einzelkämpfer von externer Community profitieren

In der Praxis sind Product-Owner-Communities in unterschiedlicher Form zu sehen. Von Buchclubs bis Lerngruppen und Orten für kollegiale Fallberatung besprechen die beiden Podcasthosts verschiedene Erscheinungsformen der PO-Communities, klären aber auch, wie man als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin von einer externen Community profitieren kann.

Austausch mit Fachkompetenz: Product Owner Day am 5.12. Die Produktwerker sind auch bei der agilen Konferenz "Product Owner Day" am 5. Dezember 2022 (Online) aktiv. Dominique Winter erklärt, wie man die User Experience in den Backlog integriert, und Oliver Winter bietet einen Workshop zur effektiven Kommunikation als Product Owner an (Workshop ausgebucht, Ersatztermin in Vorbereitung). Beim bereits fünften Product Owner Day steht Neues und Bewährtes im Zentrum: Erfolgreich mit OKRs – aber wie?

Floating Teams

Platform Management und Product Ownership

Wege zu frugaler Innovation

Zertifzierung als PO, taugt das was? Die Konferenz richtet sich an Produktverantwortliche sowie Menschen in agilen Rollen wie Scrum Master, Product Owner oder Agile Coaches. Tickets sind zum Preis von 249 Euro (zzgl. MwSt.) auf der Website verfügbar. Flankierend gibt es ein Workshop-Programm.

Die Episode samt weiteren Hinweisen findet sich unter "Die Produktwerker: Product-Owner-Communities etablieren". Welche Erfahrungen die Hörer und Hörerinnen beim Aufbau von Product-Owner-Communities gemacht haben – was gut und was vielleicht gar nicht funktioniert hat, möchten die Podcaster gern erfahren. Wer Tipps, Tricks und Erfahrungen hat, kann diese mit ihnen teilen. Die Produktwerker freuen sich über Feedback auf ihrer Website oder bei LinkedIn.

