Die Produktwerker: Proxy Product Owner — Wie sinnvoll ist diese Rolle?

Die Produktwerker Tim Klein und Dominique Winter erklären in dieser Podcast-Folge zunächst einmal, was ein Proxy Product Owner ist bzw. was diese Rolle mit sich bringt. Darüber hinaus beleuchten sie die vielfältigen Gründe, warum diese Rolle in bestimmten Situationen anzutreffen ist. Besonders oft sieht man eine solche Aufstellung, wenn das Scrum Team von einem Dienstleister, der Product Owner (PO) aber vom Auftraggeber gestellt wird.

Proxy Owner: Ein Anti-Pattern im Scrum

Letztlich ist der Einsatz einer Proxy-Product-Owner-Rolle jedoch ein Anti-Pattern in Scrum. Die beiden diskutieren, zu welchen Problemen es in der agilen Produktentwicklung durch solch eine Konstellation kommen kann.

Dominique Winter und Tim Klein geben in dieser Folge Tipps, wie sich die Situation überwinden beziehungsweise wie sich diese "organisatorische Schuld" und somit die Proxy-Product-Owner-Rolle wieder loswerden lässt. Letztlich ist der Einsatz eines Proxy-PO auch recht nah dran an der Frage, ob und wie eine Arbeit mit zwei Product Ownern in einem Team möglich ist – das war das Thema der letzten Folge.

Manchmal mag es aber auch Situationen geben, in denen man mit dieser Rolle leben muss – zumindest für einen bestimmten Zeitraum. Wie sich solche Szenarien möglichst gut meistern lassen, verraten Tim Klein und Dominique Winter. Das Gespräch endet wie gewohnt mit Tipps und Tricks im Umgang mit der Herausforderung "Proxy Product Owner".

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Die Proxy Product Owner Rolle".

