Die Produktwerker: Scrum- versus SAFe-Product-Owner – ein großes Missverständnis

Fragt man drei Product Owner, was sie als ihre Verantwortlichkeit ansehen, so erhält man wahrscheinlich drei sehr unterschiedliche Antworten. In vielen Fällen gibt es eine Ursache für die Uneinigkeit in der Rolleninterpretation: Manche Product Owner arbeiten in einem Scrum-Kontext, andere wiederum als SAFe-Product-Owner – eine Quelle häufiger Reibungen.

Scrum vs. SAFe: zwei unterschiedliche Perspektiven

Es ist also an der Zeit, dass Oliver Winter und Dominique Winter über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Konzepte und Rollenauffassungen sprechen. Aus ihrer Perspektive ist das Thema eines der größten Missverständnisse in der agilen Produktcommunity: Ein Scrum-Product-Owner ist offenbar etwas komplett anderes als ein SAFe-Product-Owner. Und nachdem in den letzten Wochen einige Beiträge und Meinungen in die Timeline der beiden gespült wurden, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich die unterschiedlichen Perspektiven einmal genauer anzusehen.

Winter und Winter konkretisieren darüber hinaus auch klar ihren eigenen Standpunkt. Sie klären, dass im Produktwerker-Podcast oftmals der "Product Owner nach Scrum-Schema" im Mittelpunkt der Diskussionen steht. In guter Tradition schließt die Episode mit konkreten Tipps und Tricks.

Die Folge samt weiterer Hinweise findet sich unter "Die Produktwerker: Scrum vs. SAFe Product Owner – ein großes Missverständnis".

(sih)