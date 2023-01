Die Produktwerker: Trotz Hierarchie durchsetzungsstark als Product Owner agieren

Wie kann man durchsetzungsstark als Product Owner sein und wirken, obwohl man in der Regel keine formale Macht hat? Was tun, wenn höhergestellte Menschen in der Organisation auf ihren Rang verweisen oder manchmal auch einfach nur ganz subtil ihre formale Macht ausüben?

Dominique Winter und Tim Klein betrachten in dieser Folge vor allem Herausforderungen im Umgang mit höhergestellten Stakeholdern. Oder anders: von Hierarchie und Macht zu mehr Augenhöhe.

Die Produktwerker nähern sich dem Thema über die Frage, was es für mögliche Konsequenzen und Auswirkungen hat, wenn ein solches Verhalten vorliegt, Druck ausgeübt wird oder ähnliches. Wie kann man in solch einem Umfeld seiner Hauptaufgabe als Product Owner nachkommen, erfolgreiche Produkte zu entwickeln und sogar den Wert des Produktes zu maximieren?

Der Scrum Guide ist da sehr klar und sagt, dass Product Owner nur erfolgreich sein können, wenn die gesamte Organisation seine oder ihre Entscheidungen respektiert. Aber wo gibt es diesen Zustand denn wirklich in real existierenden Organisationen? Also eine Entscheidungsstärke, obwohl Product Owner in der Regel nicht mit formaler Macht ausgestattet sind. Wie kann man in solch einem Kontext auf Augenhöhe kommen? Die beiden diskutieren Lösungsansätze und erklären ein mögliches Vorgehen.

Dabei geht es vor allem um effektive Kommunikation, das heißt, mit hoher Transparenz und sehr viel Klarheit zu kommunizieren. Zugleich muss man aber auch eine verständnisvolle Haltung für andere Ebenen in der Organisation einnehmen. Der zeitliche Horizont von Diskussionen, die auf den unterschiedlichen Ebenen geführt werden, ist in der Regel ein ganz anderer. Darauf muss man sich als Product Owner auch einlassen. Eine gute Darstellung hierzu gibt es mit dem Pace-Layering-Modell von Stewart Brand.

Auch das "Nein"-Sagen will als Product Owner gelernt sein. Dabei geht es natürlich nicht um ein stures "Nein", sondern um ein gut informiertes und begründetes "Nein", was in der Regel zu sehr guten Diskussionen und einem verbesserten gegenseitigen Verständnis führt.

Wie üblich gibt es gegen Ende der Folge noch besondere Tipps, wie man durchsetzungsstark als Product Owner trotz Hierarchie werden kann.

