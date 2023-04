Die Produktwerker: Veränderung der Aufgaben im Laufe des Produktlebenszyklus

In der aktuellen Folge des Podcasts beschäftigen sich die Produktwerker intensiv mit den verschiedenen Verantwortungen, die ein Product Owner während des gesamten Produktlebenszyklus übernimmt. Dass sich diese Aufgaben im Laufe der Zeit verändern und anpassen, ist wichtig zu verstehen. Nach einer Einführung in die verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus werfen die Podcaster einen genaueren Blick auf die einzelnen Phasen und die jeweiligen Aufgaben eines Product Owners.

Phasen des Produktlebenszyklus

Während der Einführungs- und Entwicklungsphase liegt der Fokus darauf, Marktbedürfnisse zu identifizieren und Ideen sowie Konzepte zu entwickeln. In der Phase geht es darum, schnell zu lernen, indem man etwa Prototypen entwickelt und Produktideen testet. Gleichzeitig werden die Wirtschaftlichkeit und die langfristige Bereitstellung des Produkts hinterfragt.

Die Wachstumsphase ist geprägt von der Zusammenarbeit mit Vertrieb und Marketing, um die Kluft zu überwinden, die vor der Nutzung des Produkts durch die frühe Mehrheit der potenziellen Kunden steht – das seit 1991 einschlägige Marketingbuch "Crossing the Chasm" von Geoffrey Moore vertieft das Thema. Hier ist es wichtig, die Preisstrategie zu entwickeln oder zu überprüfen und die Produktstrategie entsprechend anzupassen.

In der Reife- und Sättigungsphase liegt der Schwerpunkt darauf, Marktanteile zu maximieren und die Produktqualität kontinuierlich zu verbessern. Neue Marktsegmente lassen sich gegebenenfalls erschließen, indem zusätzliche Produktfunktionen (weiter-)entwickelt werden.

Die Degenerationsphase markiert das Ende eines Produktlebenszyklus. In ihr sollten Product Owner nach Möglichkeiten suchen, das Produkt oder die Technologie umzustellen, um den Nutzen des Produkts sinnvoll zu verlängern. Auch über die Einstellung des Produkts gilt es nachzudenken, um die Kunden nicht von heute auf morgen im Stich zu lassen.

Individuelle Ansichten

Die Produktwerker betonen zum Schluss, dass sich die verschiedenen Phasen für Product Owner unterschiedlich anfühlen. Nicht in jeder Phase fühlt man sich in seiner Rolle gleich wohl. Daher empfehlen sie jedem, sich die Veränderungen bewusst zu machen und zu bestimmen, in welcher Phase man den größten Mehrwert im eigenen Verantwortungsbereich schaffen kann. Genauso wie sich die Zusammensetzung eines Teams je nach Phase des Lebenszyklus anpasst, geht auch an den Product Ownern die Veränderung nicht spurlos vorbei.

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Veränderung der PO-Aufgaben im Laufe des Produktlebenszyklus".

(mai)