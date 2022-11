Die Produktwerker: Was Kanban zur Rolle des Product Owners sagt

Im Produktwerker-Podcast geht es häufig um Product Owner, dabei sind implizit oft Scrum Product Owner gemeint. Doch was wäre ein Kanban Product Owner? Kennt Kanban die Product-Owner-Rolle überhaupt? Über diese und viele weitere Fragen spricht Tim Klein in dieser Folge mit Michael Mahlberg, dem Geschäftsführer von The Consulting Guild GmbH.

Schwammige Definitionen

Als Berater und Begleiter großer Veränderungsvorhaben und ausgewiesener Kanban-Experte teilt Mahlberg zu Beginn der Episode seine Sicht auf die Unterschiede zwischen Scrum und Kanban. Kanban ist ihm zufolge Change und startet bei dem, was schon da ist. Es lässt sich wunderbar mit Scrum verbinden. Die beiden stellen fest, dass die Definition von "Product Owner" sehr schwammig ist.

Diese Unschärfe bezieht sich nicht nur auf die Dreiviertelseite an Beschreibung im Scrum Guide, sondern ist auch in der Interpretation vieler Organisationen nicht klarer konturiert. Folgende Frage steht daher stets im Raum: Welche Art von Product Owner wollen wir im jeweiligen Kontext einsetzen?

Mahlberg führt aus, was Kanban generell über Rollen sagt. Der Fachmann ergänzt anschließend seine persönlichen Beobachtungen aus der Beraterpraxis. Wie immer schließt der Podcast mit Tipps und Tricks für die Product Owner unter der Hörerschaft ab. Mehr über Michael Mahlberg lässt sich auf dessen Website finden.

Die Folge samt weiterer Hinweise findet sich unter folgendem Link: "Die Produktwerker: Kennt Kanban Product Owner?"

(sih)