Die Produktwerker: Wie No-Code-Tools Produktteams helfen können

Was sind No-Code-Tools, manchmal auch Low-Code-Tools genannt? An welchen Stellen im Produktmanagement können Produktteams davon profitieren? Tim Klein hat die No-Code-Expertin Lilith Brockhaus von VisualMakers im Podcast zu Gast und bespricht mit ihr, ob und wie No-Code-Tools Produktteams bei der Produktentwicklung helfen können.

Dabei geht es zu Beginn um die Frage, was No-Code- und Low-Code-Tools überhaupt sind. Lilith Brockhaus glaubt nicht, dass tatsächliche Programmierung beziehungsweise das Coden an sich damit obsolet werden. Vielmehr sollen sich für Nicht-Programmierer neue Chancen ergeben, ihre Ideen schneller auszudrücken und mit Nutzern zu testen. Ihre These: Es verändert etwas in der Zusammenarbeit der Teams. Tim Klein sieht den Wert von No-Code-Tools im Rahmen der Stakeholder-Kommunikation und darin, Ideen ausprobieren zu können und "mit weniger Werkstolz-Schmerzen" das Gebaute wieder wegzuwerfen.

Lilith Brockhaus empfiehlt im Podcast einige No-Code-Tools, die sie im Rahmen der Produktentwicklung einsetzen würde:

Auf der VisualMakers-Website stehen zu einigen dieser Tools Tutorials und eine Tool-Übersicht bereit.

Weiterführende Diskussionen und Links

Zum Abschluss reden die beiden noch über Datenschutz und die Chancen und Grenzen der Skalierung beim Einsatz von No-Code/Low-Code. Hierzu empfiehlt Lilith Brockhaus, sich die Erfahrung von FINN anzusehen. Um mit dem Thema No-Code zu beginnen, bietet VisualMakers kostenlose No-Code-Einsteigerkurse an. Tiefer hinein kommt man mit dem Rapid Prototyping Bootcamp (Hinweis: Der Link führt zu einem kommerziellen Angebot des Podcast-Gasts dieser Folge).

Tim Klein empfiehlt auch den VisualMakers-Podcast. Dort kann man mehr von Lilith Brockhaus und Alex Sprogis und ihren Gästen hören. Mehr über Lilith Brockhaus erfährt man auf der VisualMakers-Website. Direkt in Kontakt treten geht am besten per LinkedIn.

Passende Episoden aus dem Produktwerker-Podcast rund um dieses Thema sind:

Die Folge samt weiterer Hinweise findet sich unter nachfolgendem Link: Wie No-Code-Tools Produktteams helfen.

