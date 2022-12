Die Produktwerker: Wie kann HR agile Transformationen fördern oder behindern?

Der individuelle organisatorische Kontext, in dem man als Product Owner agieren kann, ist mitentscheidend für die eigene Wirksamkeit. Grund genug, einmal explizit auf die Rolle von Human Resources (HR) in agilen Transformationen zu schauen. Dafür ist Jennifer Rolle von den hr pioneers bei Tim Klein im Produktwerker-Podcast zu Gast. Sie begleitet Unternehmen bei ihren agilen Transformationsprozessen und hat einen Hintergrund in der Personalentwicklung.

Zu Beginn des Gesprächs berichtet Jennifer Rolle, wann und warum der Personalbereich in der Regel in den Veränderungsprozess involviert wird. Ausgehend von dem Wissensstand über neu entstehende Rollen und Verantwortlichkeiten reflektieren die beiden, welche Probleme es beispielsweise bei der Ausgestaltung dieser neuen Rollen und ihrer Etablierung in Fachbereichen gibt – vor allem bei einem nicht klar kommunizierten Verständnis der Unterschiede zwischen Job und Rolle oder Product Owner und Product Manager.

In der Diskussion kommen Tim Klein und Jennifer Rolle auch auf die Themen Führungsrolle als Product Owner, Gehaltsdiskussion und interne Bewerbungsprozesse auf eine Product-Owner-Position zu sprechen. Spannend sind beispielsweise die Einblicke, wie der Personalbereich unterstützen kann, in die neue Verantwortlichkeit hineinzuwachsen. Die Episode schließt wie üblich mit praktischen Tipps für Product Owner ab. Referenzen aus dieser Folge:

Die Folge samt weiterer Hinweise findet sich unter nachfolgendem Link: "Die Rolle von HR in einer agilen Transformation".

(mai)