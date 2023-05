Developer: Natürliche Feinde der Softwarearchitektur?

Warum ist Softwarearchitektur überhaupt so wichtig? Sie hilft uns, große Systeme zu implementieren. Durch die Strukturierung von Code in Module können wir sicherstellen, dass Entwicklerinnen und Entwickler für Änderungen nur das jeweils zu ändernde Modul im Detail verstehen müssen. Von anderen Modulen ist nur oberflächliches Wissen notwendig, beispielsweise über die Schnittstelle. Dieses Prinzip wird als "Information Hiding" bezeichnet: Details sind in den Modulen versteckt und können mit wenig Einfluss auf andere Module geändert werden. So lassen sich Module idealerweise in Isolation verstehen und ändern. Wenn die Architektur besonders gelungen ist, können Entwicklerinnen also mit wenig Wissen und daher besonders einfach Änderungen an der Software vornehmen.

Continuous Architecture – Eberhard Wolff Eberhard Wolff arbeitet als Fellow bei INNOQ und berät in dieser Funktion Kunden in Bezug auf Architekturen und Technologien. Sein technologischer Schwerpunkt liegt auf modernen Architektur-Ansätzen – Cloud, Continuous Delivery, DevOps oder Microservices spielen oft eine Rolle. Er ist Autor von über hundert Artikeln und Büchern unter anderem zu Microservices und Continuous Delivery.

Unter "guten" Developern möchten wir uns hier Personen vorstellen, die auch komplizierte Systeme verstehen und weiterentwickeln können. Solche Personen können auch mit Architektur-Fehlschlägen umgehen, bei denen Änderungen nicht so einfach sind und gegebenenfalls schwer zu verstehende Auswirkungen haben – manchmal auf völlig andere Stellen des Systems. Vielleicht finden sie es sogar intellektuell herausfordernd, sich mit solchen Problemen zu beschäftigen, und es macht ihnen Spaß. Außerdem sorgen diese Umstände nicht nur für einen sicheren Job, sondern auch für Prestige. Schließlich sind diese Personen oftmals die Einzigen, die wichtige Systeme noch ändern können und so für das Geschäft einen sehr einen hohen Wert haben.

Wer unleserlichen Code schreibt, gilt als kompetent

Hinweise auf ein solches Verständnis von "guten" Entwicklern und Entwicklerinnen finden sich auch anderswo: Wer beispielsweise im Code die Feinheiten von einer Programmiersprache wie Java nutzt, die in einer Zertifizierung abgefragt werden, erstellt nicht besonders einfach zu verstehenden und zu ändernden Code, sondern gerade solchen, der die Features voll ausreizt und sich auf spezielle Eigenschaften der Sprache verlässt. Der Code ist besonders schwierig zu verstehen und damit zu ändern. Dennoch ist eine solche Zertifizierung als ein Hinweis auf das Können der Developer anerkannt. Wer also besonders unleserlichen Code schreiben oder lesen kann, gilt demnach als besonders gut.

Solche Entwickler und Entwicklerinnen mögen vielleicht "akademische" Architekturansätze nicht und bevorzugen eine "pragmatische" Herangehensweise. Schließlich profitieren sie von der Situation sogar. Bis zu einer gewissen Kompliziertheit funktioniert das ja auch. Bei "wirklich guten" Developern führt das bis zu einer erschreckend hohen Kompliziertheit. Sie verstehen dann Systeme, die für Außenstehende ein Mysterium sind. Dann fällt die Arbeit der Softwarearchitekten und -architektinnen aber vermutlich nicht auf fruchtbaren Boden. Schließlich kann man das System ja weiterentwickeln – warum es also besser strukturieren? In der Tat kann es passieren, dass die Architektin schließlich sogar das Team verlässt, um eine andere Position zu finden, wo ihre Mühen sinnvoller scheinen. Und daher sind "gute" Developer die natürlichen Feinde der Softwarearchitektur.

Was ist echte Kompetenz?

Das Problem ist das Verständnis, wann Entwicklerinnen als "gut" im Sinne von kompetent gelten. Natürlich müssen Entwickler Technologien verstehen. Es ist sicher vorteilhaft, wenn sie auch mit kompliziertem Code umgehen können, aber sie sollten solche Situationen vermeiden und auf keinen Fall auf sie hinarbeiten. Wirklich gute Developer arbeiten am liebsten an einfachem Code. Sie haben gerade eine Aversion gegen komplizierten Code – und dann haben Entwicklerinnen und "saubere" Architektur dasselbe Ziel.

Wir können in Projekten eine Umgebung schaffen, in der sich "saubere" Architektur durchsetzen kann. Dazu sollten wir Developer nicht beglückwünschen, weil sie eine komplizierte Änderung ganz alleine umgesetzt haben. Stattdessen sollte die Frage im Vordergrund stehen, wie sich solche komplizierten Änderungen in Zukunft vermeiden lassen und wie mehr Personen dazu befähigt werden können, solche Änderungen durchzuführen. Um die Entwicklung guter Softwarearchitektur zu fördern, sollten wir positive Arbeitsweisen belohnen und negative korrigieren. Statt den Fokus auf das individuelle Können eines Entwicklers beim Umgang mit kompliziertem Code zu legen, sollten wir uns auf die Qualität des Codes und die Umsetzung der Architektur konzentrieren.

Wichtig ist auch ein breites Interesse an Themen, die nicht mit den rein technischen Aspekten der Entwicklung zu tun haben. Das hilft dabei, die Domäne, die Anforderungen sowie die Nutzerinnen und Nutzer zu verstehen und die richtigen Features zu implementieren. Dazu muss man aber ein originäres Interesse an der Domäne und der Fachlichkeit haben – Personen mit einem breiten Interessenspektrum fällt das leichter.

tl;dr

Softwarearchitektur ist ein wichtiges Mittel, um die Kompliziertheit von Software einzudämmen. Developer, die auch mit komplizierten Systemen umzugehen vermögen, könnten einem solchen Architekturverständnis ablehnend gegenüberstehen. (sih)