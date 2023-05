Der Pragmatische Architekt – Michael Stal Prof. Dr. Michael Stal arbeitet seit 1991 bei Siemens Technology. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Softwarearchitekturen für große komplexe Systeme (Verteilte Systeme, Cloud Computing, IIoT), Eingebettte Systeme, und Künstliche Intelligenz. Er berät Geschäftsbereiche in Softwarearchitekturfragen und ist für die Architekturausbildung der Senior-Software-Architekten bei Siemens verantwortlich.

Um von einem Computer aus auf Elektronikkomponenten zuzugreifen, existieren verschiedene Wege. Zum einen lassen sich Mikrocontroller über USB dazwischenschalten, um beispielsweise auf Arduino-Boards oder Raspberry Pi mittels einer auf den Boards laufenden Software die Elektronik zu kontrollieren. Für Arduino-kompatible Boards lässt sich zu diesem Zweck eine Firmata-Firmware installieren, die den mehr oder weniger direkten Zugriff auf Ports des Boards ermöglicht.

Eine weitere Option ist die RESTful-Kommunikation von einem Computer zu einem autonomen Mikrocontroller-Board, um über diesen Umweg auf Elektronik zuzugreifen. Das Programm auf dem Board fungiert als Vermittler zwischen Computer und Elektronik.

Ein dritter Weg besteht darin, ein sogenanntes GPIO-Breakout-Board über USB an den betreffenden Computer anzuschließen. In diesem Fall können Anwendungen direkt auf die am Breakout-Board befindlichen GPIO-Ports zugreifen. Zudem implementiert ein GPIO-Breakout-Board meistens Unterstützung für Protokolle wie SPI oder I2C. Dadurch ist auch das Ansteuern etwas komplexerer Hardware – zum Beispiel Displays und Sensoren – möglich.

Das Adafruit FT232H GPIO Breakout Board

Ein solches GPIO-Breakout-Board ist das Adafruit FT232H Breakout Board Blinka, das zu Straßenpreisen von rund 15 bis 18 Euro erhältlich ist, etwa bei BerryBase. Es gibt natürlich auch andere GPIO-Boards, aber das Untersuchte besitzt eine ausreichende Zahl von GPIO-Ports und unterstützt zudem UART, I2C, SPI, Bit-Bang und JTAG. Entwicklerinnen und Entwickler können es über Python vom Computer aus ansteuern. Zudem sind für das FT232H-Board viele Informationsquellen verfügbar.

Für meine Experimente habe ich die neueste Variante des Boards erworben, die über einen USB-C-Port und einen Stemma-QT-Konnektor verfügt, der den Anschluss entsprechender Komponenten mit STEMMA/QT- beziehungsweise Qwiic-Interface erlaubt.

Die neueste Version des Breakout-Boards bietet einen USB-C-Anschluss und einen Quiic/STEMMA-QT-Anschluss. (Bild: Adafruit)

Die ältere Version des Boards kann lediglich mit einem Micro-USB-Anschluss aufwarten. (Bild: Adafruit)

En detail

Das Board ist nach dem integrierten Chip benannt, einem FT232H von FTDI, der auch das komplette USB-Protokoll implementiert. Dadurch müssen sich Entwickler nicht mit systemnaher USB-Funktionalität herumschlagen. Im vielen Fällen ist keine Installation eines USB-Treibers auf dem Computer notwendig. Der FT232H unterstützt USB 2.0 Hi-Speed, was Übertragungsraten bis 480 MBit/s gewährleistet – im ebenfalls verfügbaren Full-Speed-Modus sind es stattdessen maximal 12 MBit/s. Die neue Boardversion besitzt einen USB-C-Port. Ein passendes Kabel findet sich nicht im Lieferumfang. Daher empfiehlt es sich, gleich ein entsprechendes Kabel mit zu bestellen, sofern nicht bereits vorhanden.

Der Chip-Kern arbeitet mit 1,8V, die Ein-/Ausgänge mit 3,3V. Letztere sind tolerant gegenüber 5V. Noch genauere Details finden sich auf dem Produktblatt des Chip-Herstellers.

Wie im Pinout-Diagramm ersichtlich (siehe obige Abbildungen), stellt die Adafruit-Lösung die GPIO-Ports D4-D7 sowie C0-C7 bereit.

Die Ports D0-D3 implementieren das SPI- oder das I2C-Protokoll. Das "oder" will sagen, dass zur Ansteuerung entweder I2C oder SPI verfügbar ist, aber nicht beides gleichzeitig.

Mit einem Schalter auf dem Board bestimmen Entwickler, ob sie I2C nutzen aber nicht SPI (Schalterstellung I2C auf on), oder ob sie SPI nutzen möchten aber nicht I2C (Schalterstellung I2C auf off). Im letzteren Fall gilt: D0 -> SCLK, D1 -> MOSI, D2 -> MISO, D3 -> CS0. Im ersteren Fall wiederum gibt es folgende Zuordnung: D0 -> SCL, D1 oder D2 -> SDA. Hierbei lässt sich einer der beiden Ports D1 und D2 nutzen, um das SDA-Signal von I2C zu übertragen. In der alten Version des Boards mussten Anwender für I2C noch den Port D1 mit dem Port D2 verdrahten, um dann D2 mit der eigentlichen Schaltung zu verbinden.

Installation

Zur Installation des Boards stellt Adafruit eine eigene Webseite mit Anleitung zur Verfügung. Wichtig ist die Tatsache, dass die Programmierung auf dem Windows-, Mac- oder Linux-Computer eine Installation von Python 3 und pip3 erfordert.

Da Windows keine treiberlosen USB-Geräte unterstützt, müssen Anwender zunächst einen USB-Treiber von Zadig installieren. Bei macOS und Linux ist das in den allermeisten Fällen nicht notwendig.

Danach folgen auf allen Betriebssystemen zum Zugriff über CircuitPython noch Installationen der libusb-Bibliothek sowie der speziellen Python-Bibliotheken pyftdi und adafruit-blinka – Blinka ist übrigens auch der Name des Breakout-Boards. Schließlich müssen noch udev-Rules (Linux only) festgelegt und eine Umgebungsvariable (alle Betriebssysteme) definiert werden. Diese Variable heißt BLINKA_FT232H und soll bei einem Wert von 1 das Vorhandensein eines Blinka-Boards signalisieren.

Wie bereits oben erwähnt, ist hier immer vorausgesetzt, dass auf dem Computer eine Installation von python3 und pip3 vorliegt.

Das Board wird übrigens ohne "vormontierte" Header ausgeliefert. Zunächst ist daher etwas Lötarbeit erforderlich.

Hier die verschiedenen Anleitungen:

Zur Ansteuerung von Schaltungen über das Breakout-Board Blinka muss dieses natürlich an den eigenen Computer angeschlossen sein. Softwaretechnisch dienen CircuitPython-Programme als Schnittstelle zum Board. Standard-Computer unter Windows, Linux, macOS verstehen zwar Python 3, aber wie können Entwickler CircuitPython nutzen? Dafür bedarf es zum einen der Blinka-Bibliothek für Python (adafruit-blinka) und entsprechender CircuitPython-Bibliotheken für die "ferngesteuerte" Hardware wie Sensoren, Bildschirme und dergleichen:

Der Computer benötigt eine Python3-Installation plus diverse Bibliotheken, um Schaltungen beziehungsweise Komponenten ansteuern zu können. (Bild: Adafruit)

Da ich zum Test des Blinka-Boards einen Mac-Computer benutzt habe, folgen nun exemplarisch die für macOS notwendigen Installationsschritte im Detail:

Sollte noch keine Installation des Package Managers Homebrew vorhanden sein, installieren wir ihn mittels:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Anschließend ist die Installation von libusb mit Hilfe von Homebrew erforderlich:

brew install libusb

Danach die von pyftdi:

pip3 install pyftdi

Und im letzten Schritt das Installieren der eigentlichen Board-Bibliothek:

pip3 install adafruit-blinka

Nun sollte die Anwenderin die Umgebungsvariable BLINKA_FT232H mit 1 belegen:

export BLINKA_FT232H=1

Zu guter Letzt gilt es noch, die Python 3 REPL-Umgebung zu starten und schrittweise die folgenden zwei Anweisungen einzugeben:

import board

dir(board)

Verlief alles fehlerlos, gibt letztere Instruktion die Liste der verfügbaren Pins auf dem Terminal aus.

Fertig ist die Installation!

Zum Prüfen ob die Installation funktioniert, gibt es folgende Tests:

Zunächst ein Test, um sicherzustellen, dass das System das FT232H-Board erkennt:

from pyftdi.ftdi import Ftdi

Ftdi().open_from_url('ftdi:///?')

Normalerweise gibt es nur einen FTDI-Controller, weshalb die Ausgabe wie folgt aussehen könnte:

>>> from pyftdi.ftdi import Ftdi

Available interfaces:

Available interfaces:

ftdi://ftdi:232h:1/1 ()

Please specify the USB device

Danach eine Verifikation, ob die Umgebungsvariable vorhanden und korrekt gesetzt ist:

import os

os.environ["BLINKA_FT232H"]

Die Ausgabe müsste schlicht lauten:

´1´

Wie gesagt, diese Beschreibung kratzt nur an der Oberfläche. Die genauen Anweisungen lassen sich auf der Anleitungs-Website von Adafruit nachvollziehen.

Sollte es Probleme geben, finden sich auf der Adafruit-Website Post-Install-Checks entsprechende Hinweise.

Programmierung

Ich spare mir Beispiele für das obligatorische LED-Blinken oder das Erkennen des Zustands eines Druckknopfes. Stattdessen soll der Anschluss eines Sensirion SHT40 als Beispiel dienen.

Dieser Sensor kostet nur wenige Euro und misst Temperatur und Feuchtigkeit relativ präzise. Die typische Genauigkeit bei der relativen Luftfeuchtigkeit beträgt 1,8% RH und bei der Temperatur 0,2°C. Verwendung findet in diesem Zusammenhang ein Adafruit-Board mit I2C-Anschluss. Das Messen kann entweder mit oder ohne Heizen (-> sht.mode ) erfolgen. Für das Programmbeispiel habe ich auf das Heizen verzichtet. Da es sich um ein I2C-basiertes Sensorboard handelt, ist der I2C-Switch des FT232H auf ON zu stellen.

An das Breakout-Board wird über ein Qwiic/STEMMA-QT-Kabel der Sensirion SHT40 angeschlossen.

Der Sensor benötigt nach jeder Messung etwa vier Sekunden Verschnaufpause – zwei Sekunden bei der Temperaturmessung und vier Sekunden bei der Feuchtigkeitsmessung. Deshalb enthält die while-Schleife ein sleep(4) .

Vor dem Programmstart müssen Entwickler noch die benötigte Bibliothek von Adafruit installieren:

pip3 install adafruit-circuitpython-sht4x

Das vorliegende Programmbeispiel stammt im Original von Adafruit.

import time # zum Verzögern der Ausgaben import board # zur Ausgabe über FT232H import adafruit_sht4x # Einbinden der Bibliothek für den Sensor i2c = board.I2C() # Am I2C-Anschluss (SDA/SCL des FT232H) hängt ein Adafruit SHT40-Breakout-Board sht = adafruit_sht4x.SHT4x(i2c) print("SHT4X mit folgender Seriennummer entdeckt: ", hex(sht.serial_number)) sht.mode = adafruit_sht4x.Mode.NOHEAT_HIGHPRECISION # ohne Heizen! # alternativ mit: sht.mode = adafruit_sht4x.Mode.LOWHEAT_100MS print("Augenblicklicher Modus: ", adafruit_sht4x.Mode.string[sht.mode]) while True: temperature, relative_humidity = sht.measurements print("Temperatur: %0.1f C" % temperature) print("Feuchtigkeit: %0.1f %%" % relative_humidity) print("") time.sleep(4) # 4 Sekunden Verzögerung

Die Bildschirmausgabe gestaltet sich wenig spannend wie folgt:

Bildschirmausgabe mit den Messwerten des Sensirion SHT40.

Vorsicht geboten

Eine Warnung müssen Entwicklerinnen und Entwickler unbedingt berücksichtigen. Beim Anschluss von Komponenten an das Breakout-Board sollten sie sicherstellen, dass die jeweilige Schaltung keine Gefahr für den USB-Port darstellt. Ansonsten könnte eine Überlastung am USB-Port des Computers diesen in Mitleidenschaft ziehen. Adafruit weist darauf hin, dass das Board maximal 400-500mA aus dem USB-Port ziehen darf. Dafür gibt es diverse Abwehrmaßnahmen – darunter: Testen, die Absicherung gegenüber induktiver Lasten mittels Dioden, das Begrenzen von Stromstärken mittels Widerständen. Wer das vergisst, könnte den angeschlossenen Computer schädigen. Wie heißt es so schön: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.

Fazit

GPIO-Breakout-Boards wie das Adafruit FT232H bieten eine sehr gute Möglichkeit, von Computern aus direkt auf Elektronik zuzugreifen, ohne ein Mikrocontroller-Board dazwischenschalten zu müssen. Das hat natürlich auch Grenzen hinsichtlich der möglichen Anwendungen. Beispielsweise erlauben Mikrocontroller-basierte Lösungen im Vergleich zu ihren PC-Pendants Echtzeitanforderungen und sind hinsichtlich der Verwendung verschiedener Protokolle wesentlich flexibler. Auf der anderen Seite besitzt eine Computer-gestützte Lösung ebenfalls Vorteile. Chip-Hersteller FTDI nennt unter anderem die Ansteuerung von Kameraschnittstellen, Bar-Code-Lesern, Settop-Boxen, Flash-Card-Lesern, MP3-Geräten sowie industrielle Anwendungen als mögliche Beispiele.

Schön wäre neben der Unterstützung für CircuitPython das Bereitstellen von C- beziehungsweise C++-Bibliotheken, um das Board auch in entsprechenden Anwendungen zu nutzen. Das ist allerdings Jammern auf hohem Niveau. Für die Arten von Anwendungen, die für einen FT232H in Frage kommen, reicht Python völlig aus. Speziell für das Rapid Prototyping eigener Experimente weist Python einige Vorteile auf.

