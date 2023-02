Hello World 2.0: Der Java-Blog bei heise Developer startet wieder durch

Man könnte meinen, Java erlebt mit dem seit Java 9 etablierten Release Train und vielen modernen Features wie virtuellen Threads oder allen Neuerungen rund um Pattern Matching seine Renaissance. Allerdings wäre es unserer Meinung nach hier falsch von einer Wiedergeburt zu sprechen, da Java nie weg war. Viel mehr gehört Java seit über zwei Jahrzehnten zu den meistgenutzten Programmiersprachen.

Allerdings hat sich die Dynamik und somit auch die Weiterentwicklung von Java seit Einführung des neuen Release Train mit Java 9 deutlich erhöht. Und das wirkt sich nicht nur auf die Performance und Nutzbarkeit der Sprache, sondern natürlich auf generell auf dessen Attraktivität aus. Grund genug, den Java-Blog „Neuigkeiten von der Insel“ von heise Developer wieder aufleben zu lassen.

Das Team hinter dem Blog

Wir, das sind konkret Falk Sippach und Hendrik Ebbers, haben uns für die nahe bis mittlere Zukunft des Blogs vorgenommen, das Thema Java SE und OpenJDK in den Mittelpunkt zu stellen. Sicherlich wird es auch immer wieder Ausflüge in Enterprise-Themen wie JakartaEE oder Spring geben und auch bisherige Themen wie JPA und generelle Nutzung von Daten wie Streaming werden behandelt. Zentral wollen wir aber den Kern von Java in den Vordergrund stellen. Dieser setzt sich nach unserer Meinung aus folgenden Teilen zusammen: der JVM, der Java Class Library (JCL), den Tools des JDK und dem OpenJDK an sich.

Alleine für diese Punkte haben wir viele Ideen, die wir in Zukunft hier im Blog angehen wollen. Da wir das Ganze neben unserer normalen Arbeit machen, können wir zwar keine festen Termine versprechen, werden aber versuchen, einen kontinuierlichen Output an interessanten Themen zu veröffentlichen.

Und damit ihr eine noch bessere Vorstellung darüber habt, wer hier überhaupt schreibt, mal ein paar persönliche Worte der Vorstellung von uns.

Falk Sippach

Im Informatikunterricht in der Schule wurde ich zunächst mit Turbo Pascal sozialisiert. Aber im Studium durfte ich die Hände an Java, damals in der Version 1.1, legen. Dadurch blicke ich auf eine 25-jährige Vergangenheit zurück; ich bin mit der Sprache Java und seinem Ökosystem quasi groß geworden. Alleine fast 15 Jahre war ich als Trainer, Berater und Entwickler für die Mannheimer Firma Orientation in Objects tätig.

Mittlerweile hat sich bei meinem jetzigen Arbeitgeber embarc der Fokus in Richtung Softwarearchitektur verändert. Ich berate Kunden (teilweise auch noch im Java-Umfeld) und führe Architektur-Reviews sowie iSAQB-Trainings durch. Dabei bin ich aber weiterhin ein Teil der Java Community geblieben, organisiere seit über 10 Jahre die JUG Darmstadt mit und unterstütze als Programmbeirat diverse Konferenzen wie JavaLand, Herbstcampus und andere. Besonders am Herzen liegt mir der Austausch mit Gleichgesinnten. Ich teile mein Wissen darum gern in Artikeln und Blogbeiträgen sowie über Schulungen, Workshops und Vorträgen auf Konferenzen und bei User Group Treffen.

Bei meinen Kunden, Teilnehmern und Kollegen versuche ich immer den Funken Leidenschaft überspringen zu lassen. Denn meine Überzeugung ist, dass lebenslanges Lernen zu unserer täglichen Arbeit dazugehört und dass wir uns nicht auf dem bereits Erreichten ausruhen sollten. Trotz der Begeisterung für Neues behalte ich aber auch die Menschen und gewachsene Strukturen im Blick, um ausgewogene Lösungen entwickeln zu können.

Im Rahmen dieses Java-Blogs werde ich zunächst von den Neuerungen in den anstehenden Releases berichten. Das zählen unter anderem Pattern Matching, Virtual Threads und Value-/Primitive-Types. Zusätzlich könnt ihr mich bei Twitter unter @sippsack finden.

Hendrik Ebbers

Ich bin schon seit vielen Jahren ein Teil der Java Community. Um ehrlich zu sein, habe ich – vielen Dank an meinen Lehrer – bereits im Informatikunterricht der Mittelstufe mit Java 1.2 angefangen. Durch meinen Einstieg in das Thema Open Source und der Gründung der Java User Group Dortmund vor fast 15 Jahren habe ich immer mehr Kontakte in der Java Community knüpfen können und habe vor etwa zehn Jahren angefangen, international Vorträge zu Java zu halten. Nach mehreren Java-Rockstar-Speaker-Awards auf der JavaOne, meinem offiziellen JavaFX Buch von Oracle Press und der Mitarbeit in JCP Expert Groups bin ich 2016 zum Java Champion ernannt worden.

Heute setze ich mit meinem eigenen Unternehmen Open Elements den Fokus weiterhin auf Java und Open Source, wobei ein Schwerpunkt bei der Mitarbeit an Eclipse Adoptium liegt, da ich Mitglied der Working Group und des Project Management Committee bin. Im deutschsprachigen Bereich werden die meisten mich durch meine Arbeit in der Konferenzleitung der JavaLand oder den Aktivitäten der Cyberland kennen. Wer sich mit mir über Java, Open Source oder eines meiner anderen Interessen (Brettspiele, Star Wars, Hunde, Hardrock) austauschen möchte, kann mich jederzeit über @hendrikEbbers auf Twitter erreichen.

