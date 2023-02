Idiome in der Softwareentwicklung: Covariant Return Type

Der Covariant Return Type einer Memberfunktion ermöglicht es einer überschreibenden Memberfunktion, einen engeren Typ zurückzugeben. Das spielt insbesondere beim Implementieren des Prototyp-Musters in C++ eine wichtige Rolle.

Den Covariant Return Type habe ich bereits in meinen vorherigen Artikeln verwendet, ohne ihn jedoch näher zu erklären. Das hole ich heute nach.

Zum Auftakt starte ich mit einer naiven Implementierung.

Das folgende Programm covariantReturnType.cpp wendet das Prototyp-Muster an.