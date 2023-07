Inhaltsverzeichnis Java: Oracles GraalVM ist ab sofort für alle kostenlos Was bisher geschah

Parallelen zum OpenJDK

Einordnung

GraalVM ist eine in Java implementierte JVM (Java Virtual Machine) und ein JDK (Java Developement Kit) basierend auf der Hotspot-VM und dem OpenJDK. Es unterstützt mit GraalVM Native Image unter anderem die AOT-Kompilierung (Ahead of Time) von Java Anwendungen für schnellere Startzeiten und geringeren Speicherverbrauch zur Laufzeit. Initial bei Sun gestartet wird es nun bei den Oracle Labs parallel zu dem klassischen Java OpenJDK entwickelt und war bisher sowohl in einer Open Source lizenzierten Community Edition als auch einer kommerziellen Enterprise Edition verfügbar.

Die Besonderheiten zum normalen Java JDK sind:

ein JIT (Just in Time) Compiler für Java in Java implementiert

GraalVM Native Image für die AOT (Ahead of Time) Kompilierung von Java Anwendungen

Truffle Language Implementierung und das GraalVM SDK für die Unterstützung zusätzlicher Programmiersprachen auf der VM

Runtimes für LLVM (C/C++, Fortran können zu Low Level Virtual Machine Bitcode übersetzt werden) und JavaScript

Was bisher geschah

Ende 2022 hat Oracle die GraalVM Community Edition an das OpenJDK-Projekt übergeben und damit die Basis des Projekts als Open Source bereitgestellt. Dabei wurde angekündigt, zukünftig die Versionen und Nummerierungen an die Release-Zyklen des OpenJDK anzugleichen. Die erste produktionsreife Version war GraalVM 19.0 im Mai 2019. Mit GraalVM 22.3.2 kam im April 2023 das bisher letzte Release nach dem alten Nummerierungsschema.

Nun sind Oracle GraalVM für das JDK 17 und Oracle GraalVM für das JDK 20 erschienen. Diese früher als kommerzielle Oracle GraalVM Enterprise bekannten Versionen stehen ab sofort kostenfrei unter der GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC) Lizenz zur Verfügung. Diese Lizenz erlaubt die kostenlose Nutzung für alle Benutzer, auch für den Produktionseinsatz. Die Weiterverbreitung ist erlaubt, wenn sie nicht gegen eine Gebühr erfolgt. Entwickler und Organisationen können Oracle GraalVM jetzt einfach herunterladen, verwenden, weitergeben und weiterverteilen, ohne dass sie eine Lizenzvereinbarung durchklicken müssen. Oracle wird weiterhin die GPL-lizenzierten Versionen der GraalVM Community Edition zu den gleichen Bedingungen wie die Oracle-Builds des OpenJDK anbieten.

Etwas unklar ist im Moment die Frage, ob man die eigene Software, die als GraalVM Native Image gebaut wurde, nach GFTC-Lizenz verkaufen darf. Unser Leser Michael Paus hat uns auf eine Diskussion im GraalVM Slack aufmerksam gemacht (um diesen Beitrag lesen zu können, muss man sich zuvor als Benutzer registrieren). Nach dem aktuellen Stand der Diskussion darf man als GraalVM Native Image gebaute Software in Produktion nur kostenfrei für die interne Nutzung oder als Open Source betreiben. Verlangt man eine Gebühr für die eigene Software, muss man auf eine kommerzielle Lizenz von GraalVM ausweichen. Die Kosten dafür richten sich entweder nach den Prozessorkernen, auf denen das Native Image laufen wird oder es wird ein nicht geringer Pauschalbetrag fällig. Auskünfte dazu holt man sich am besten direkt beim Sales & Tech Team bei Oracle ein.

Parallelen zum OpenJDK

Kurzer Blick auf das klassische Java OpenJDK: Im September 2021 hatte Oracle angekündigt, dass das Oracle JDK (Oracles Variante des OpenJDK) wieder kostenfrei zur Verfügung steht (unter der Oracle No-Fee Terms and Conditions Lizenz - NFTC). Zuvor hatte Oracle 2018 mit dem JDK 8 und 11 eine kommerzielle Lizenz für die produktive Nutzung des Oracle JDK eingeführt.

Alternativ gab es zwar noch das binär-kompatible Oracle OpenJDK kostenfrei, welches aber immer nur maximal ein halbes Jahr mit Updates und Patches versorgt wurde und somit die Entwickler zu halbjährlichen JDK Versionsupdates gezwungen hätte. Seit dieser Zeit sind viele andere auf dem OpenJDK basierende Distributionen von Amazon, IBM, SAP, Microsoft usw. herausgekommen beziehungsweise haben an Bedeutung gewonnen.

Die bekannteste Variante ist das AdoptOpenJDK (mittlerweile Temurin vom Eclipse Projekt Adoptium), welches durch Oracles Lizenz-Wirrwar zum meistverwendeten JDK wurde. Oracle hat das erkannt und durch die erneute kostenfreie Weitergabe des Oracle JDK versucht, Marktanteile zurückzugewinnen. Diesen Ansatz weiten sie nun auch auf Oracle GraalVM mit der GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC)-Lizenz aus.

Analog dem OpenJDK wird es nun ebenfalls Long Term Support Releases (aktuell GraalVM für JDK 17) geben, die bis zu einem vollen Jahr nach der Veröffentlichung des nachfolgenden LTS-Release (GraalVM für JDK 21) kostenlos mit Updates versorgt werden. Releases, die nicht als LTS-Releases gekennzeichnet sind (wie GraalVM für JDK 20), werden so lange mit Aktualisierungen versorgt, bis sie durch das nächste Release abgelöst werden. Entwickler können somit jetzt auch bei GraalVM alle sechs Monate auf die neueste JDK-Version aktualisieren und erhalten so sofort Zugang zu den neuesten Java-Funktionen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, zwischen den LTS-Versionen zu wechseln.

Die neuen Oracle GraalVM-Releases lassen sich dank neuer stabiler Download-URLs jetzt leichter in CI/CD-Build-Pipelines einbinden. Die Download-Artefakte enthalten zudem das Native-Image-Dienstprogramm. Somit ist alles in einem einzigen Paket unter derselben Lizenz verfügbar, was für die Entwicklung mit der GraalVM benötigt wird. Für containerisierte Anwendungen oder Container-basierte Builds werden zudem bald neue GraalVM Container-Images auf der Oracle Container Registry verfügbar sein.

Einordnung

Das GraalVM Projekt hat in den vergangenen Jahren eine Menge Aufmerksamkeit erhalten. Das Ziel ist, Javas Rückstand auf moderne Programmiersprachen wie Go in Bezug auf schnelle Startzeiten und effizientes Speicherverhalten zur Laufzeit zu verkleinern. Java ist zwar weiterhin als stabile Laufzeitumgebung für serverseitige Anwendungen vertreten, verliert aber insbesondere beim Umzug in die Cloud Marktanteile an Go & Co. Mit der GraalVM hat man nun auf der Java Plattform die Wahl und kann mit den bestehenden Programmierkenntnissen beide Welten unterstützen. Die Angleichung der Release-Zyklen und der Versionierung an das OpenJDK lassen uns die neuesten Features sowohl im "normalen" Java als auch bei der GraalVM nutzen.

Die Änderungen an den neuen, im Juni 2023 erschienenen GraalVM-Versionen hat Alina Yurenko in ihrem Blog-Post zusammengefasst.

Die neuen Oracle GraalVM Versionen können von der Java-Download-Seite bezogen werden. Weitere Informationen finden sich in den Installationsanleitungen, der Dokumentation und den Versionshinweisen. In der Oracle Cloud Infrastruktur kann Oracle GraalVM übrigens kostenfrei genutzt werden.

