Livestream-Special von the native web: enterJS, Gäste und Gewinnspiel

Auf dem YouTube-Kanal der the native web GmbH findet alle drei Wochen – immer am Mittwochabend um 18 Uhr – ein Livestream zu verschiedenen Themen rund um die Softwareentwicklung statt. Meistens programmiere ich live, gelegentlich gibt es aber auch andere Formate wie ein Ask-me-Anything (AMA) oder Ähnliches.

Interessante Gäste …

Der nächste Livestream findet am Mittwoch, 19. April statt, und es gibt ein ganz besonderes Highlight: Er dreht sich um die enterJS-Konferenz, eine der im deutschsprachigen Raum bedeutendsten Veranstaltungen rund um JavaScript und Webentwicklung, die am 21. und 22. Juni 2023 in Darmstadt stattfinden wird.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums erwarten wir interessante Gäste aus dem Programmbeirat der enterJS: Zum einen Maika Möbus, Redakteurin bei der iX und bei heise Developer, zum anderen Melanie Andrisek, Technikjournalistin und Lektorin im dpunkt.verlag. Beide werden spannende Einblicke in die Welt der JavaScript- und Webentwicklung sowie in die Organisation der enterJS geben.

… und ein Gewinnspiel

Zum ersten Mal in unserer Livestream-Geschichte veranstalten wir außerdem ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis ein Freiticket für die enterJS 2023, ein iX-Plus-Abo sowie dreimal jeweils ein Buch aus dem Sortiment des dpunkt.verlag. Die Teilnahme wird ausschließlich während des Livestreams möglich sein, Voraussetzung sind ein Mindestalter von 18 Jahren und ein YouTube-Account.

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme am Livestream am 19. April um 18 Uhr und hoffen, dass Ihr genauso gespannt seid wie wir! Nutzt die Gelegenheit, um Eure Fragen und Kommentare im Livestream oder vorab auf Twitter zu hinterlassen. Bis dahin, bleibt neugierig und wir sehen uns im Livestream! (rme)