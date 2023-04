.NET 7.0 [11]: Autovervollständigung für Vorlagennamen bei dotnet new

Seit dem .NET 7.0 SDK zeigt die das Kommandozeilenfenster von .NET (dotnet bzw. dotnet.exe) beim Befehl dotnet new Vorschläge für die Projektnamen per Autovervollständigung.

Wer in der nachstehend gezeigten Situation nach der Eingabe von "bl"

die Tabulatortaste drückt, erhält Vorschläge wie blazorserver , blazorserver-empty , blazorwasm und blazorserver-empty .

Solche Befehlsvorschläge muss man aber mit einem spezifischen Befehl in dem jeweiligen Kommandozeilenfenster aktivieren, beispielsweise in der PowerShell mit:

# PowerShell parameter completion shim for the dotnet CLI Register-ArgumentCompleter -Native -CommandName dotnet -ScriptBlock { param($commandName, $wordToComplete, $cursorPosition) dotnet complete --position $cursorPosition "$wordToComplete" | ForEach-Object { [System.Management.Automation.CompletionResult]::new($_, $_, 'ParameterValue', $_) } }

Diesen Befehl legt man am besten in einem der Profilskripte der PowerShell ab, damit die Vervollständigung in jeder Instanz der PowerShell aktiv ist.

Für Unix-Shells (bash, zsh, fish) findet man die Befehle in der Dokumentation.

