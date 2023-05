Neu in .NET 7.0 [13]: Vereinheitlichungen bei dotnet new

In den Jahren der Entwicklung von .NET Core und dem modernen .NET haben sich in der .NET CLI unterschiedliche Vorgehensweisen für die Befehlsnamen und Parameter eingeschlichen. In .NET 7.0 hat Microsoft nun einiges vereinheitlicht.

Eine Liste aller bereits auf dem lokalen System installierten Projektvorlagen erhält man mit jetzt mit:

Der Dotnet-Doktor – Holger Schwichtenberg Dr. Holger Schwichtenberg ist Chief Technology Expert bei MAXIMAGO, die Innovations- und Experience-getriebener Softwareentwicklung, u.a. in hochkritischen sicherheitstechnischen Bereichen, anbietet. Zudem ist er Leiter des Expertennetzwerks www.IT-Visions.de, das mit 38 renommierten Experten zahlreiche mittlere und große Unternehmen durch Beratung und Schulung bei der Entwicklung sowie dem Betrieb von Software unterstützt.

dotnet new list

Zuvor war der Befehl:

dotnet new --list

Die alte Form funktioniert noch, führt aber zu einer Warnung:

Auf die alte Syntax von dotnet new list spuckt das SDK .NET 7.0 eine Warnung aus (Abb. 1).

Ebenso heißt es nun für die Suche nach Projektvorlagen auf www.NuGet.org

dotnet new search

statt

dotnet new --search

Beispiele für Suchanfragen auf NuGet

Alle Projektvorlagen für C#:

dotnet new search --language C#

Alle Projektvorlagen für C# von Microsoft:

dotnet new search --language C# --author Microsoft

Alle Projektvorlagen zum Thema Blazor mit C# von Microsoft (siehe Abbildung 2):

dotnet new search blazor --language C# --author Microsoft

Suche nach Projektvorlagen für Blazor von Microsoft in C# auf NuGet (Abb. 2)

Vorlagen aktualisieren

Zur Aktualisierung aller installierten Projektvorlagen gibt es nun (siehe auch Abbildung 3):

dotnet new update

Die alte Syntax war:

dotnet new --update-apply

Aktualisierung der lokal vorhandenen Projektvorlagen via NuGet (Abb. 3)

(rme)