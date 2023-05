Neu in .NET 7.0 [15]: Docker-Deployment mit .NET CLI ohne Dockerfile

Wer den Aufwand vermeiden möchte, ein richtig konfiguriertes Dockerfile zu schreiben, kann in .NET 7.0 Docker-Container direkt per .NET CLI (dotnet/dotnet.exe) erstellen.

Dazu hat Microsoft das neue NuGet-Paket Microsoft.NET.Build.Containers veröffentlicht, das man in Verbindung mit dem bestehenden .NET CLI-Befehl dotnet publish verwenden kann.

Folgendes PowerShell-Skript mit .NET CLI-Befehlen zeigt die Abfolge der wenigen Kommandozeilenbefehle vom Anlegen eines neuen .NET-Projekts (in diesem Fall eine Blazor Server-Anwendung) und Veränderung des Codes in der Startseite (um zu beweisen, dass die Anwendung wirklich im Container läuft) über das Docker-Deployment bis zum Aufruf des im Linux-Container laufenden Webservers plus Start des Browsers.