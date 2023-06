Neu in .NET 7.0 [16]: Anpassen des Docker-Deployments mit .NET CLI

Mit .NET 8.0 erscheint die nächste Long-Time-Support-Version. Am 21. November 2023 bietet die von Heise und www.IT-Visions.de präsentierte Online-Konferenz betterCode() .NET 8.0 das Rüstzeug, sich einen grundlegenden Überblick zu .NET 8.0 zu verschaffen. Die Expertenvorträge zeigen die Neuerungen in .NET 8.0, ASP.NET Core 8.0, Blazor 8.0, .NET MAUI, C# 12.0 und mehr. Vier ganztägige Workshops vermitteln Hands-on-Wissen.