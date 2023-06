Neu in .NET 7.0 [17]: Ahead-of-Time-Compiler für Konsolenanwendungen

Der Dotnet-Doktor – Holger Schwichtenberg Dr. Holger Schwichtenberg ist Chief Technology Expert bei MAXIMAGO, die Innovations- und Experience-getriebener Softwareentwicklung, u.a. in hochkritischen sicherheitstechnischen Bereichen, anbietet. Zudem ist er Leiter des Expertennetzwerks www.IT-Visions.de, das mit 38 renommierten Experten zahlreiche mittlere und große Unternehmen durch Beratung und Schulung bei der Entwicklung sowie dem Betrieb von Software unterstützt.

In .NET 7.0 können Entwicklerinnen und Entwickler erstmalig den schon seit einigen Jahren angekündigten, aber immer wieder verschobenen Ahead-of-Time-Compiler (AOT) für .NET nutzen, der zur Entwicklungszeit Maschinencode erzeugt. Der "Native-AOT" genannte Compiler löst den bisherigen Just-in-Time-Compiler (JIT), der zur Laufzeit Intermediate Language in Maschinencode übersetzt, nicht ab, sondern stellt eine ergänzende Alternative dar – wie die folgende Abbildung verdeutlicht.

Native-AOT ist in .NET 7.0 eine Alternative zum Just-In-Time-Compiler – aber nur für Konsolenanwendungen.

Bisher gab es in .NET nur AOT-Kompilierung für Blazor WebAssembly nach WebAssembly-Bytecode (seit .NET 6.0) und die in .NET Core 3.0 eingeführte CrossGen-Technik, bei der eine Assembly partiell schon zur Entwicklungszeit vorkompiliert wird, aber dennoch den gesamten Intermediate Code mitliefert (siehe linke Seite in der Abbildung).

Bedingungen für Native-AOT

Das Kompilieren mit Native-AOT ist nur möglich, wenn es keine Laufzeitcodegenerierung (Reflection Emit), kein dynamisches Assembly-Nachladen mit Assembly.LoadFile(), Assembly.LoadFrom() oder Ähnliches sowie keine Zugriffe auf COM- und WinRT-APIs gibt. Auch das Verwenden von C++/CLI ist nicht möglich. Das Kompilieren dauert deutlich länger und funktioniert in .NET 7.0 zunächst nur mit Konsolenprojekten.

Da immer eine Single-File-Assembly entsteht, funktionieren alle Basisklassenfunktionen nicht, die Einschränkungen bei Single-File-Assemblies haben, beispielsweise Assembly.GetFile(), Assembly.Location, Assembly.CodeBase, Module.Name und weitere.

Aktivieren von Native-AOT

Native-AOT lässt sich mit dem Eintrag <PublishAot>true</PublishAot> in der Projektdatei aktivieren. Danach ist eine Veröffentlichung mit Runtime Identifier möglich, beispielsweise folgendermaßen:

dotnet publish -r win-x64 -c Release

oder

dotnet publish -r linux-arm64 -c Release

Ausblick

Im nächsten Teil dieser Serie, der in der kommenden Woche erscheinen wird, geht es um die Geschwindigkeit von AOT-kompilierten Anwendungen im Vergleich zu Anwendungen mit JIT.

