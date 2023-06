Neu in .NET 7.0 [19]: Statistiken für den MemoryCache

Die Klasse MemoryCache im Namensraum Microsoft.Extensions.Caching.Memory ist schon recht alt. Im klassischen .NET Framework gibt es sie seit .NET Framework 4.0, im modernen .NET seit .NET Core 2.1. Neu in .NET 7.0 ist die Methode GetCurrentStatistics() , die ein Objekt des Typs MemoryCacheStatistics mit vier selbsterklärenden Eigenschaften liefert:

Voraussetzung ist, dass man die Statistiken im MemoryCache aktiviert: