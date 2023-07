Neu in .NET 7.0 [22]: Angepasste JSON-Serialisierung mit Type Info Resolvers

Der neuere, in .NET Core 3.0 eingeführte JSON-Serializer System.Text.Json bietet seit Version 7.0 eine Anpassbarkeit der Serialisierung über sogenannte Type Info Resolver. So kann man die Serialisierung und Deserialisierung anpassen, ohne die zu betreffende .NET-Klasse verändern zu müssen. Das ist hilfreich, falls die zu (de-)serialisierende .NET-Klasse nicht im Quellcode vorliegt.

System.Text.Json ist zusammen mit .NET 7.0 als NuGet-Paket erschienen, läuft aber auch unter .NET Standard 2.0 und damit auch auf .NET Core 2.x/3.x sowie .NET 5.0/.NET 6.0 auf dem klassischen .NET Framework ab Version 4.6.2.

Der Programmcode im Listing sorgt dafür, dass

Die Eigenschaft TypeInfoResolver in den JsonSerializerOptions ist vom Typ IJsonTypeInfoResolver .