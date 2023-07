Neu in .NET 7.0 [23]: Pflichteigenschaften bei der JSON-Deserialisierung

Die JSON-Bibliothek System.Text.Json berücksichtigt seit .NET 7.0 Pflichtattributen beim Deserialisieren. Wenn ein Pflichtattribut in der JSON-Zeichenkette nicht enthalten ist, gibt es einen Laufzeitfehler. Als Pflichtattribute werden betrachtet:

Field und Properties, die den in C# 11.0 eingeführten Modifizierer required haben (siehe Teil 6 der Serie)

Field und Properties, die mit [JsonRequired] annotiert sind (neue Annotation in .NET 7.0)

annotiert sind (neue Annotation in .NET 7.0) Field und Properties, für die im Type Info Resolver (siehe Teil 22 dieser Serie) im Objekt JsonPropertyInfo die Eigenschaft IsRequired auf true gesetzt wird.

Beispiel

Gegeben sei eine Basisklasse Person und eine abgeleitete Klasse Developer , wobei alle Properties mit required versehen sind.

public class Person { public required int ID { get; set; } public required string Name { get; set; } public override string ToString() { return $"Person {Name}"; } } public class Developer : Person { public required string? Company { get; set; } public override string ToString() { return $"Developer {Name} entwickelt bei {Company}."; } }

Diese JSON-Deserialierung klappt:

var json1 = """ {"ID":123,"Company":"MAXIMAGO GmbH", "Name":"Holger Schwichtenberg"} """; Developer? D1 = JsonSerializer.Deserialize<Developer>(json1);

Im zweiten Beispiel aber fehlen ID und Company :

var json2 = """ {"Name":"Holger Schwichtenberg"} """; Developer? d2 = JsonSerializer.Deserialize<Developer>(json2);

Wir kassieren daher diesen Laufzeitfehler:

JSON deserialization for type 'Developer' was missing \

required properties, including the following: Company; ID

Fehlverhalten bei abgeleiteten Klassen

Allerdings gibt es hier eine Anomalie: Wenn wir eine zweite Ableitung von Person mit Klassenname Consultant deklarieren, bei der das Property Company nicht required ist

public class Consultant : Person { public string? Company { get; set; } public override string ToString() { return $"Consultant {Name} arbeitet bei {Company}."; } }

und folgendermaßen beim Deserialisieren verwenden

var json3 = """ {"Company":www.IT-Visions.de, "Name":"Holger Schwichtenberg" } """; Consultant? c = JsonSerializer.Deserialize<Consultant>(json3);

dann beschwert sich der JSON-Deserialisierer leider nicht über die fehlenden Eigenschaft ID , solange nur required verwendet wird. Dieses unlogische Verhalten steht leider nicht in der Dokumentation.

Wenn man die Annotation [JsonRequired] statt dem Modifizierer required verwendet

public class Person { [JsonRequired] public int ID { get; set; } [JsonRequired] public string Name { get; set; } public override string ToString() { return $"Person {Name}"; } }

dann klappt es mit der erwarteten Fehlermeldung:

JSON deserialization for type 'Consultant' was missing \

required properties, including the following: ID

