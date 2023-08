Neu in .NET 7.0 [24]: Polymorphismus beim Serialisieren mit System.Text.Json

In der JSON-Bibliothek System.Text.Json gibt es seit Version 7.0 die Annotation [JsonDerivedType] . Damit kann man bei einer Basisklasse sogenannte Typ-Diskriminatoren für die Basisklasse und die abgeleiteten Klassen deklarieren. Diese werden bei der Serialisierung und Deserialisierung berücksichtigt.

Beispiel: Gegeben sei eine Basisklasse Person und eine abgeleitete Klasse Consultant .

[JsonDerivedType(typeof(Person), typeDiscriminator: "P")] [JsonDerivedType(typeof(Consultant), typeDiscriminator: "C")] public class Person { public required int ID { get; set; } public required string Name { get; set; } public override string ToString() { return $"Person {Name}"; } } public class Consultant : Person { public string? Company { get; set; } public override string ToString() { return $"Consultant {Name} arbeitet bei {Company}."; } }

Serialisierung erzeugt die Zusatzeigenschaft $type

Wenn man nun eine Instanz von Person erzeugt und diese in JSON serialisiert

Person p = new Person() { ID = 123, Name = "Holger Schwichtenberg" };

var json1 = JsonSerializer.Serialize(p);

erhält man diese JSON-Zeichenkette mit dem Zusatz "$type":"P":

{"$type":"P","ID":123,"Name":"Holger Schwichtenberg"}

Ohne die Angabe von [JsonDerivedType] hätte man bekommen:

{"ID":123,"Name":"Holger Schwichtenberg"}

Ebenso erhält man hier ein "C", wenn man ein Consultant-Objekt serialisiert, selbst wenn die Variable vom Basistyp der Basisklasse Person ist, d. h.

Person c = new Consultant() { ID = 123, Name = "Holger Schwichtenberg", Company = "www.IT-Visions.de" };

var json2 = JsonSerializer.Serialize(c);

liefert

{"$type":"C","Company":"www.IT-Visions.de","ID":123,"Name":"Holger Schwichtenberg"}

Ohne die Angabe von [JsonDerivedType] hätte man wieder nur das bekommen:

{"ID":123,"Name":"Holger Schwichtenberg"}

Würde man bei der Deklarierung ohne einen Typ-Diskriminator die Variable c auf Consultant statt auf Person typisieren

Consultant c = new Consultant() { ID = 123, Name = "Holger Schwichtenberg", Company = "www.IT-Visions.de" };

var json2 = JsonSerializer.Serialize(c);

dann wäre das Ergebnis

{"Company":"www.IT-Visions.de","ID":123,"Name":"Holger Schwichtenberg"}

Das bedeutet: [JsonDerivedType] dient nicht nur dazu, die Zusatzangabe $type in der JSON-Zeichenkette zu bekommen, sondern auch die zusätzlichen Eigenschaften eines abgeleiteten Typs zu serialisieren, wenn im Code nicht der konkrete Typ, sondern eine Basisklasse verwendet wird. [JsonDerivedType] unterstützt also polymorphes Programmieren.

Wichtig: Wenn es noch eine weitere abgeleitete Klasse Developer gibt, für die aber keine Annotation [JsonDerivedType] in der Basisklasse existiert

public class Developer : Person { public string? Company { get; set; } public override string ToString() { return $"Developer {Name} entwickelt bei {Company}"; } }

dann gibt es einen Laufzeitfehler

Runtime type 'Developer' is not supported by polymorphic type 'Person' ,

wenn man das versucht:

Person d = new Developer() { ID = 123, Name = "Holger Schwichtenberg", Company = "MAXIMAGO GmbH" };

var json3 = JsonSerializer.Serialize(d);

Dieses Verhalten kann man ändern. Mit einem zusätzlichen

[JsonPolymorphic(UnknownDerivedTypeHandling = JsonUnknownDerivedTypeHandling.FallBackToBaseType)]

Auf der Basisklasse erreicht man, dass immer die Personen-Property des Developer-Objekts serialisiert werden, wenn es keinen passenden Typ-Diskriminator gibt:

{"$type":"P","ID":123,"Name":"Holger Schwichtenberg"}

Weitere Optionen

Der typeDiscriminator kann anstelle einer Zeichenkette auch eine Zahl sein:

[JsonDerivedType(typeof(Person), typeDiscriminator: 0)] [JsonDerivedType(typeof(Consultant), typeDiscriminator: 1)] public class Person { public int ID { get; set; } public string Name { get; set; } public override string ToString() { return $"Person {Name}"; } }

Statt $type kann man bei der Serialisierung und Deserialisierung einen anderen Namen verwenden, indem man dies mit der Annotation [JsonPolymorphic] auf der Basisklasse deklariert:

[JsonDerivedType(typeof(Person), typeDiscriminator: "P")] [JsonDerivedType(typeof(Consultant), typeDiscriminator: "C")] [JsonPolymorphic(TypeDiscriminatorPropertyName = "$class")] // Standard ist $type public class Person { public int ID { get; set; } public string Name { get; set; } public override string ToString() { return $"Person {Name}"; } }

Auch in den in Teil 22 behandelten Type Info Resolvers kann man das polymorphe Verhalten via typeInfo.PolymorphismOptions konfigurieren (siehe dazu den Microsoft-Blogeintrag zu System.Text.Json).

Verfügbarkeit

System.Text.Json ist zusammen mit .NET 7.0 als NuGet-Paket erschienen, läuft aber auch unter .NET Standard 2.0 und damit auch auf .NET Core 2.x/3.x sowie .NET 5.0/.NET 6.0 auf dem klassischen .NET Framework ab Version 4.6.2.

Ausblick

Im nächsten Teil dieser Serie, der in der kommenden Woche erscheinen wird, geht es um Polymorphismus beim JSON-Deserialisieren.

