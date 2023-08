Neu in .NET 7.0 [25]: Polymorphismus beim Deserialisieren mit System.Text.Json

Im vorherigen Teil dieser Serie wurde Polymorphismus beim Serialisieren mit System.Text.Json (ab Version 7.0) vorgestellt. Der Typ-Diskriminator hilft auch beim Deserialisieren: Auch hierbei kann der JSON-Deserializer polymorph arbeiten.

Wie im letzten Teil wird die Klasse Person mit ihrer Ableitung Consultant verwendet .