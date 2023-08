Neu in .NET 7.0 [26]: Source-Generator für reguläre Ausdrücke

Quellcodegeneratoren (Source Generators) hat Microsoft bereits in .NET 5.0 und C# 9.0 eingeführt. Nun gibt es in .NET 7.0 einen solchen Generator für reguläre Ausdrücke in der Klasse System.Text.RegularExpressions.Generator , der die Ausführung von regulären Ausdrücken gegenüber der bisherige Laufzeitinterpretierung oder Laufzeitkompilierung ( RegexOptions.Compiled ) der regulären Ausdrücke beschleunigt. Außerdem ist die Codegenerierung zur Entwicklungszeit kompatibel mit der in .NET aufkommenden Ahead-of-Time-Kompilierung (siehe Teil 17 dieser Serie), die kein Kompilieren zur Laufzeit mehr zulässt.

Dazu schreibt man eine partielle Klasse mit einer partiellen Methode (siehe Listing). Diese Methode annotiert man mit System.Text.RegularExpressions.GeneratedRegexAttribute (in der Preview-Phase wurde noch der Klassenname RegexGenerator verwendet ) unter Angabe des regulären Ausdrucks und gegebenenfalls erforderlicher Optionen für den RegEx-Parser.

Bisher arbeitete man mit regulären Ausdrücken in .NET mit der Klasse System.Text.RegularExpressions.RegEx unter Angabe des regulären Ausdrucks im Konstruktor. Der reguläre Ausdruck wurde dabei entweder zur Laufzeit interpretiert

oder zur Laufzeit in Intermediate Language kompiliert:

