Neu in .NET 7.0 [28]: Source-Generator für Platform Invoke

Neben dem in den vorherigen beiden Teilen dieser Serie behandelten Source-Generator für reguläre Ausdrücke gibt es in .NET 7.0 auch einen neuen Source-Generator für den Zugriff auf native Betriebssystemfunktionen (.NET-Fachbegriff: Platform Invoke, abgekürzt P/Invoke).

Der neue Source-Generator heißt Microsoft.Interop.LibraryImportGenerator. Er wird verwendet über die Annotation [LibraryImport] alternativ zu der bisherigen Annotation [DllImport] , die eine Codegenerierung eines Intermediate Language Stub (IL Stub) zur Laufzeit auslöste. Die Laufzeitcodegenerierung ist aber nicht möglich in Verbindung mit dem in Teil 17 dieser Serie behandelten Ahead-of-Time-Compiler (AOT).

Das folgende Listing zeigt drei Beispiele für Windows-API-Aufrufe mit dem bisherigen [DllImport] :

In der neuen Variante mit Source-Generator müssen die Methoden weiterhin static sein, an die Stelle von extern tritt aber partial . Die Parameter bei [LibraryImport] sind anders als bei [DllImport] .