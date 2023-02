Neu in .NET 7 [2]: Zeilenumbrüche in Interpolationsausdrücken in C# 11.0

Neu in C# 11.0 ist, dass Zeilenumbrüche und Kommentare innerhalb von Zeichenketten-Interpolationsausdrücken (also innerhalber der geschweiften Klammern) erlaubt sind:

Der Dotnet-Doktor – Holger Schwichtenberg Dr. Holger Schwichtenberg ist Chief Technology Expert bei MAXIMAGO, die Innovations- und Experience-getriebener Softwareentwicklung, u.a. in hochkritischen sicherheitstechnischen Bereichen, anbietet. Zudem ist er Leiter des Expertennetzwerks www.IT-Visions.de, das mit 38 renommierten Experten zahlreiche mittlere und große Unternehmen durch Beratung und Schulung bei der Entwicklung sowie dem Betrieb von Software unterstützt.

string ganzerName = "Dr. Holger Schwichtenberg"; var t = $"Vorname: {ganzerName // Aufteilen .Split(" ") // dann erstes Element .ElementAt(1) }"; Console.WriteLine(t);

Das geht natürlich auch in Verbindung mit den neuen Raw Literal Strings (siehe auch Teil 1 der Serie):

var name = "Dr. Holger Schwichtenberg"; var website = "www.dotnet-doktor.de"; var json = $$""" { "Person": { "Name": "{{name // Name der Person }}", "Webseite": "{{website // Website in Kleinbuchstaben .ToLower()}}" } } """;

(rme)