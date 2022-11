Patterns in der Softwareentwicklung: Das Strukturpattern Fassade

Patterns sind eine wichtige Abstraktion in der modernen Softwareentwicklung. Sie bieten eine klar definierte Terminologie, eine saubere Dokumentation und das Lernen von den Besten. Das klassische Buch "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software" (kurz Design Patterns), das ich in meiner Serie über Muster vorstelle, enthält 23 Muster. Die Fassade ist ein Strukturmuster. und hat einen Zweck: eine vereinfachte Schnittstelle zu einem komplexen System zu schaffen.

Eine Fassade definiert eine übergeordnete Schnittstelle, die die Nutzung des Subsystems erleichtert. Die Absicht der übergeordneten Schnittstelle ist es, nicht alle Anwendungsfälle des komplexen Systems zu unterstützen, sondern nur die wichtigsten. Trotz der Fassade für die vereinfachte Schnittstelle ist es oft noch möglich, das komplexe System direkt zu nutzen.

Die Fassade ist ein idealer Startpunkt, um komplexe Systeme durch die Einführung von Schichten zu entkoppeln. Außerdem kann es als Ausgangspunkt für die Abschaffung der alten Schnittstelle verwendet werden

