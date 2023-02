Podcast "Techtiefen": WebAssembly im Einsatz

WebAssembly ermöglicht es, viele verschiedene Programmiersprachen im Browser auszuführen und kann dabei sogar deutlich schneller sein als JavaScript.

In Folge 41 hat Nico Kreiling Golo Roden zu Gast, der nicht nur jahrelange Erfahrung im Bereich der Web-Entwicklung und Software-Architektur hat. Er hat sich schon länger mit WebAssembly auseinandergesetzt und darüber ein ausführliches YouTube-Tutorial produziert.

Mit ihm spricht Nico über das Ziel von WebAssembly, den Browser mit Hilfe einer Intermediate Language ähnlich wie Java Bytecode oder der Common Intermediate Language (CIL) für mehr Entwickler zugänglich zu machen. Und seit der Einführung 2015 haben sich inzwischen zahlreiche Projekte gefunden, die es ermöglichen, etwa C, Rust, Go, Java, C#, .NET oder neuerdings Python mittels Pyodide in WebAssembly zu kompilieren.

Golo erklärt, warum WebAssembly weder eine Konkurrenz zu JavaScript noch zu Docker darstellt, wie das WebAssembly System Interface (WASI) funktioniert und wann WebAssembly schneller ist als JavaScript. Schließlich sprechen sie noch etwas über das ganze Ökosystem rund um WebAssembly, die Bytecode Alliance und wo uns WebAssembly heute im Netz so begegnet.

