Softwareentwicklung: Umgang mit Veränderung - Guarded Suspension

Als eine wichtige Abstraktion in der modernen Softwareentwicklung bieten Patterns eine klar definierte Terminologie, eine saubere Dokumentation und das Lernen von den Besten. Dieser Beitrag beschäftigt sich weiter mit den Concurrency-Mustern. Guarded Suspension wendet eine besondere Strategie an, um mit Veränderung umzugehen. Sie signalisiert, wenn sie mit ihrer Veränderung fertig ist.

Die Grundvariante der Guarded Suspension kombiniert ein Lock mit einer Vorbedingung, die erfüllt sein muss. Ist die Vorbedingung nicht erfüllt, legt sich der prüfende Thread schlafen. Der überprüfende Thread verwendet ein Lock, um eine Race Condition zu vermeiden, die zu einem Data Race oder einem Deadlock führen kann.

Es gibt verschiedene Varianten der Guarded Suspension:

In diesem Artikel stelle ich nur die grobe Idee vor, die der Guarded Suspension zugrunde liegt.

Ich möchte mit dem Push-Prinzip beginnen.

Häufig kommen Bedingungsvariablen oder ein Future/Promise-Paar zum Einsatz, um Threads zu synchronisieren. Die Bedingungsvariable oder der Promise sendet die Benachrichtigung an den wartenden Thread. Ein Promise hat keine notify_one- oder notify_all -Mitgliedsfunktion. Normalerweise wird ein wertloser set_value -Aufruf verwendet, um eine Benachrichtigung zu signalisieren. Die folgenden Programmausschnitte zeigen den Thread, der die Benachrichtigung sendet und den wartenden Thread.

Anstatt passiv auf die Zustandsänderung zu warten, können Entwicklerinnen und Entwickler sie auch aktiv einfordern. Dieses Pull-Prinzip unterstützt C++ nicht von Haus aus, es lässt sich aber beispielsweise mit atomaren Datentypen implementieren.

Eine Bedingungsvariable und ein Future haben drei Mitgliedsfunktionen zum Warten: wait, wait_for und wait_until . Die wait_for -Variante benötigt eine Zeitdauer und die wait_until -Variante einen Zeitpunkt. Bei den verschiedenen Wartestrategien wartet der Consumer-Thread in dem folgenden Codebeispiel für die Zeitdauer steady_clock::now() + dur . Der Future fragt nach dem Wert; wenn der Promise noch nicht fertig ist, zeigt der Future nur seine id an:

notify_one weckt einen der wartenden Threads, notify_all weckt alle wartenden Threads. Mit notify_one lässt sich nicht gezielt festlegen, welcher Thread geweckt wird. Die nicht aufgeweckten Threads bleiben im Wartezustand. Mit einem std::future kann das nicht passieren, weil es eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen dem Future und dem Promise gibt. Wenn eine Eins-zu-Viele-Beziehung bestehen soll, muss ein std::shared_future anstelle eines std::future verwendet werden, da dieser kopiert werden kann.

Das folgende Programm zeigt einen einfachen Arbeitsablauf mit Eins-zu-Eins- und Eins-zu-Viele-Beziehung zwischen Promises und Futures.