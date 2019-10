VM- und Container-Migration: Tipps für die Planung

Die Evaluierung der Workload-Platzierung und das Entwerfen einer ganzheitlichen Multi-Cloud-Strategie sind komplex und vielschichtig. Worauf ist zu achten?

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Ein kleineres Unternehmen, das mit eingeschränkten Ressourcen und stetig wachsenden Workload-Anforderungen zu kämpfen hat, packt wichtige Legacy- Anwendungen in Container, um seine technischen Schulden aufzuschieben; vermutlich um diese Anwendungen später neu als Cloud-native Microservices umzusetzen, wenn die Entwicklungsressourcen dafür verfügbar sind.

Oder ein anderes Szenario: Eine gut organisierte IT migriert ihre Virtual-Machine-Workloads nahtlos an die verschiedenen Unternehmensstandorte auf der ganzen Welt, je nachdem wie die Auslastung an diesen Orten steigt oder sinkt. Wenn die Mitarbeiter in Frankfurt Feierabend machen und die Serverlast nach unten geht, laufen die Workloads der Deep-Learning-Inferenz an, um die freien Kapazitäten zu nutzen. Wenn die Mitarbeiter am Wiener Standort morgens ihren Arbeitstag beginnen, werden die Finanzmodellierungsanwendungen heruntergefahren, die über Nacht gelaufen sind. Diese werden nach Tokio transferiert, wo sie weiterlaufen, wenn die dortige Niederlassung am Abendschließt. Möglicherweise werden einige der Workloads in oder aus Public-Cloud-Umgebungen verlagert, wenn dies wirtschaftlich ist und es die Kapazitäten erlauben.

All diese Szenarien erfordern eine effiziente und reibungslose Container- und VM-Migration in und zwischen Public und Private Clouds. Was gilt es dabei zu berücksichtigen?

1.Heiße oder kalte Migration?

Ist geplant, Workloads anzuhalten und sie permanent an einem anderen Ort laufen zu lassen, sie also faktisch in einer anderen Cloud zu replizieren? Oder ist es Ziel, einen „heißen“ Workload zu migrieren? Die kalte Migration bestimmter Workloads – zum Beispiel durch Auslagerung in eine Public Cloud – kann sowohl wirtschaftliche als auch praktische Vorteile bieten. Faktisch werden VMs umgezogen und Daten repliziert, und die ursprünglichen Instanzen heruntergefahren. Bei „heißer Migration“ wird die VM zwischen den Standorten verschoben, entweder mit den zugehörigen Daten oder mit Dual-Zugriff auf ein Netzwerk oder eine Datenarchitektur mit niedriger Latenz. Die VM und ihre Workloads laufen dabei weiter. Heiße und kalte Migration haben grundverschiedene Anforderungen hinsichtlich Management-, Netzwerk-, Speicher- und Verarbeitungsumgebungen. Der erste und wichtigste Schritt einer sinnvollen Migrationsstrategie besteht darin zu ermitteln, welche Workloads wohin, warum und wie oft verschoben werden.

2. Workload-Platzierung

Eine intensive Auseinandersetzung mit einer Methodik zur konsequenten Workload-Platzierung kann Entscheidungen erleichtern und zur Optimierung von Auslastung und Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership; TCO) beitragen. Existiert im Unternehmen bereits ein wirtschaftliches und praktisches Modell, mit dem ermittelt werden kann, welche Workloads wo in der Multi-Cloud-Architektur platziert werden sollen, und bei welchen es sinnvoll ist, sie zu migrieren? Faktoren wie Latenz, Sicherheits- und Integrationsanforderungen der Anwendungen sowie Workloads, die stets laufen müssen, müssen berücksichtigt werden, um diese Entscheidung treffen zu können.

3. Management-Infrastruktur

Wird eine hyperkonvergente Infrastruktur (Hyper-Converged Infrastructure; HCI) angestrebt? Wie sollen Management und Automatisierung der Bereitstellung von virtualisierten Services überwacht werden? Kommt eine zentrale Managementkonsole zum Einsatz, damit die Performance aller Server und Systeme auf einen Blick sichtbar ist? Je umfangreicher die Managementinfrastruktur ist, desto einfacher ist es, VMs umzuziehen, die Auslastung zu maximieren und Änderungen durchzuführen. Eine komplexe Migrationsstrategie erfordert eine gute Übersicht und klare Entscheidungen.

4. Datenarchitektur

Bei einer Migration wird Datenaffinität zu einem wichtigen Thema bei vielen Anwendungen und Workloads. Für Anwendungen, die riesige Datenmengen nutzen, kann es impraktikabel sein, die Daten zu portieren oder sie zu replizieren. Bei der Nutzung einer Public Cloud müssen weitere Teile der wirtschaftlichen Komplexität berücksichtigt werden. Es gibt jedoch viele Anwendungen, die in der Nähe ihrer Daten laufen müssen. Für manche kann es praktikabel sein, die Daten zusammen mit der VM zu portieren oder sie zu synchronisieren. Bei anderen hingegen sollten sich die Daten in einem Datenspeicher mit niedriger Latenz befinden, der für alle Standorte verfügbar ist, die die VM nutzen. Public-Cloud-Anbieter bieten die Möglichkeit, Profile für verschiedene Arten von Workload -Anforderungen zu erstellen und den Datenzugriff zu regeln.

Außerdem müssen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und andere Datenschutzbestimmungen verstanden und angewandt werden, da Daten zwischen Standorten und Ländern transferiert werden. Hinsichtlich der DSGVO ist es auch wichtig, dass Daten in Ländern gespeichert werden, wo diese Verordnung gilt, und dass nachweislich Anstrengungen unternommen werden, um den Schutz von Kundendaten zu gewährleisten.

5. Architekturkompatibilität

Bei der Migration von VMs muss sichergestellt werden, dass die Architekturen, auf denen die VMs laufen, kompatibel sind. Für erfolgreiche Migrationen ohne Beeinträchtigung der Leistung und ohne potenzielle Anwendungsausfälle ist es zum Beispiel entscheidend, dass Faktoren wie die Anzahl der Prozessorkerne sowie Hauptspeicher, Datenspeicher und I/O-Architektur kompatibel sind. Wenn zusätzliche Funktionen wie Verschlüsselung benötigt werden, dann sollte das von Anfang an klar herausgestellt werden. Sollte geplant sein, Anwendungen zwischen Public und Private Clouds zu migrieren, dann ist es wichtig, sich über die Faktoren der Architekturkompatibilität – und die damit verbundenen Kosten – im Klaren zu sein, wenn die Public-Cloud-Architektur spezifiziert wird.

6. Optimierte Auslastung durch Kenntnis der Anwendungsfrequenz

Einer der Hauptgründe für eine Migration von VMs und Containern ist die Optimierung der Auslastung. Das bedeutet, eine Analyse der aktuellen Workloads im gesamten IT-Bestand durchzuführen und zu bestimmen, wo sie am besten platziert werden sollten.

7. Netzwerkinfrastruktur

Eine VM- und Container-Migration ist auf eine optimierte Netzwerkperformance angewiesen, wenn sich die Daten eher in das lokale Netzwerk hinein und aus ihm heraus, als innerhalb des Rechenzentrumnetzwerks bewegen. Um die Latenz steuern zu können, muss eine Migrationsstrategie auch eine Netzwerkstrategie beinhalten. Es muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass die Netzwerkkapazität als Teil des Migrationsplans betrachtet wird – besonders bei heißen Migrationen oder bei kalten Migrationen, die große Datenmengen betreffen.

8. Optimierung des Edge Computing

Ein Großteil der von der 5G-/IoT-Welt produzierten riesigen Datenmenge wird von virtualisierten Anwendungen auf Edge-Geräten verarbeitet und genutzt. Diese bereinigen und sammeln Daten lokal und senden nur zu speichernde Daten an das zentrale Rechenzentrum. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen können Anwendungen so trainiert werden, dass sie nur die wichtigen Daten an das Rechenzentrum zurückschicken. Das verringert die Datenflut und spart Netzwerkbandbreite. Bei diesen Applikationen ist es sinnvoll, sie auf den Edge-Geräten in Container zu geben. Oft wird es Tausende identische Anwendungen geben, die auf identischen Geräten laufen. Containerisierung macht ihre Aktualisierung und Überwachung ungleich einfacher.