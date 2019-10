In-Memory-Analytics: Die (R)evolution

Mehr Daten immer schneller verarbeiten, beschleunigte und vorausschauende Analysen – wie soll das gehen? Mit der In-Memory-Methode.

Noch vor wenigen Jahren schienen reaktive Analytics-Verfahren „mit Blick in den Rückspiegel“, also in die Vergangenheit, revolutionär. Den heutigen Bedarf an Echtzeitinformationen können sie jedoch nicht decken. Quer durch alle Branchen setzen Unternehmen zunehmend komplexere analytische Use Cases ein. Hierzu zählen u.a. Predictive Analytics und KI, um in Echtzeit – oder besser noch im Voraus – Erkenntnisse zu gewinnen, Trends zu identifizieren und darauf zu reagieren. Einer der Gründe dafür ist, dass seit einigen Jahren immer größere Datenmengen erfasst und verarbeitet werden können, während die damit verbundenen Kosten gesunken sind. Laut Angaben des Marktforschungsunternehmens IDC wird die globale Datensphäre von 33 Zettabyte (ZB) im Jahr 2018 auf 175 Zettabyte im Jahr 2025 anwachsen. Parallel zu den Datenbergen wächst auch die Notwendigkeit, aus diesen Daten Wert zu schöpfen. Dank neuer technologischer Entwicklungen im Hardware-Bereich, neuer Algorithmen und Software für Analytics und KI sind wir heute in der Lage, schneller komplexe Erkenntnisse zu gewinnen und Entscheidungen auf Basis von Echtzeitdaten zu treffen.

Aufgrund dieser Entwicklungen gibt es eine sehr viel breitere Auswahl an Tools für unterschiedliche Anwendungsfälle. Für die Batch-Verarbeitung von Business-Intelligence-(BI-)Daten beispielsweise können traditionelle Ansätze durchaus noch ausreichend sein. Echtzeit-Workloads wie Kundenservice, Betrugserkennung oder Patientenüberwachung erfordern dagegen Echtzeit-Analytics und -Datenverarbeitung sowie die entsprechende IT-Infrastruktur. An dieser Stelle gewinnt In-Memory-Computing zunehmend an Bedeutung.

In-Memory-Analytics

In-Memory-Analytics bieten eine Reihe von Vorteilen: Unternehmen können ihre IT-Kosten senken und ihre Infrastruktur vereinfachen. Ausfallzeiten und Latenz werden reduziert, die Synchronisierung von Daten wird optimiert (im Vergleich zu älteren Modellen, bei denen die Daten in separaten Containern abgelegt werden). Es fallen weniger Datenkopien an, und Entwicklungszyklen verkürzen sich. In-Memory-Analytics liefern außerdem bessere und schnellere Erkenntnisse in Echtzeit und in großem Umfang. Das eröffnet neue Möglichkeiten, die Bereitstellung von Services zu optimieren.

Der Name deutet es bereits an: Beim In-Memory-Computing bzw. In-Memory-Analytics geht es darum, Daten von den Storage-Tiers zur CPU hin zu verschieben. Das Ziel ist, Analysen und Erkenntnisgewinn durch einen schnelleren Zugriff zu beschleunigen. Allerdings setzt das Implementieren und Skalieren dieses Konzepts in der Regel Anpassungen in der IT-Architektur voraus.

In-Memory-Analytics Use Cases