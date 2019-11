2020: Die Zukunft der Künstlichen Intelligenz

Das Jahr 2020 wird ein weiterer Meilenstein in einer Welt, in der praktisch jeder und alles intelligent miteinander verbunden ist. Eine Grundlage: Künstliche Intelligenz.

Künstliche Intelligenz (KI) und verwandte Bereiche wie Deep Learning und Machine Learning dominieren und prägen die Diskussionen darüber, wie Unternehmen zukünftig Leistungen erbringen, wie Menschen konsumieren und zusammenleben. Die Diskussionen polarisieren. Die Meinungen darüber, was KI kann und können wird, gehen weit auseinander: Zwischen der Erklärung, dass KI der Retter der Gesellschaft oder ihr potenzieller Untergang ist, ist jede Facette vertreten. Klar ist allerdings: KI wird den Wandel in allen Branchen vorantreiben. Und das Jahr 2020 wird zu einem Schlüsseljahr. Hype trennt sich von Realität.

Status quo

KI ist vielfältig. Zurzeit handelt es sich allerdings regelmäßig um angewandtes menschliches Wissen. Allgemein betrachtet umfasst KI gegenwärtig in der Regel fortgeschrittene Algorithmen, die einer mathematischen Funktion folgen. Ein Algorithmus gibt dem Computer genau vor, wie er eine Aufgabe zu lösen hat. Algorithmen sind die Grundlage von KI. Diese ist in der Lage, Prozesse ähnlich wie der Mensch zu handhaben. Beispiele hierfür sind visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung, Entscheidungsfindung und das Übersetzen von Texten. Aber auch visuelle Kontroll- und Inspektionssysteme an einer Produktionslinie.

Unternehmen müssen Strategien und grundlegende Datenstrukturen entwickeln, um Erkenntnisse zu gewinnen. Damit das gewonnene Wissen „organisiert“ werden kann. Momentan ist ein wichtiger Wendepunkt erkennbar. Ein Zeitraum, in dem Unternehmen, die KI nur langsam erkunden und einsetzen, es immer schwerer haben werden, zu denen aufzuschließen, die die KI-Technologie bereits in ihre Business- und Marketingpläne übernommen und implementiert haben oder gegenüber denen, die testen, experimentieren und Erfahrungen sammeln. Was bedeutet: Eine KI-Roadmap, ein Plan zur KI-Transformation wird immer relevanter. Er enthält eine kontinuierliche Bewertung des Nutzens bzw. der Rentabilität und des ROI. Er ist fokussiert auf kurzfristige Erfolge bei gleichzeitigem Verfolgen längerfristiger Ziele.

Trends 2020

Im Jahr 2020 werden sich das Tempo der KI-Nutzung und die KI-Anwendungsfälle (Business Cases) im Vergleich zu den schon recht dynamischen Jahren 2018 und 2019 nochmals deutlich erhöhen und häufen. Getrieben wird die Entwicklung insbesondere durch Augmented Analytics. Letzteres beschreibt den Einsatz von Machine Learning (ML) und Natural Language Processing (NLP), um Datenanalyse, Datenaustausch und Business Intelligence zu verbessern. „Kontinuierliche Intelligenz“ wird dabei 2020 ein zentrales Schlagwort. Gemeint ist, Echtzeitanalysen in eine konkrete Geschäftsaktivität zu integrieren. Dabei werden historische und aktuelle Daten in die Analysen einbezogen mit dem Ziel, laufende Prozesse besser zu unterstützen. Im Kern geht es darum, Entscheidungen zu automatisieren oder zu unterstützen. Auch wenn es einige Zeit dauern wird, bis sich dieser Trend durchsetzt, werden 2020 hierfür die Grundlagen in den Unternehmen gelegt. Im Mittelpunkt der Aktivitäten wird dabei auch die Automatisierung der Datenanalyse stehen. Warum? Die Automatisierung hat sich in vielen Unternehmen als außerordentlich hilfreich und entsprechend populär erwiesen, um Geschäft und Effizienz zu verbessern. Dies soll zu einem höheren Produktivitätstempo führen sowie zu einer stärkeren Nutzung der Daten durch Datenwissenschaftler.

Darüber hinaus ändert sich auch die Art und Weise, wie Menschen, sei es im Privatleben oder beruflich, mit KI-Ausprägungen interagieren. Im Jahr 2020 wird die Mehrzahl der analytischen Abfragen – also der Suchanfragen – mittels natürlicher Sprachverarbeitung oder Sprache erstellt oder entsprechend erstellt. Besondere Bedeutung kommt dabei der Konversationsanalyse zu. NLP-Gesprächsanalysen bringen Bequemlichkeit und Qualität für den Nutzer.

Ein weiterer großer Trend 2020 ist IoT in Kombination mit KI. Die Anzahl und die Akzeptanz der zur Verfügung stehenden Analyselösungen für IoT-Geräte wird extrem steigen. Dabei wird KI andere technologische Entwicklungen und Trends im Kontext befeuern. Die „Wireless Edge“ wird auf Basis von 5G und insbesondere von KI Realität. KI hält immer stärkeren Einzug in die mobilen Endgeräte der Konsumenten, insbesondere in Smartphones. Neue Lösungen setzen sich endgültig durch.

In-Memory Computing

Eine weitere nachhaltige Entwicklung im Jahr 2020 wird das In-Memory-Computing (IMC) sein. Die Leistungsfähigkeit der Systeme wird sprunghaft ansteigen. Die Kosten für den Speicher werden weiter fallen. In-Memory-Computing ist bereits zu einer technologischen Mainstream-Lösung für eine Reihe von analytischen Aufgaben geworden, die Bedeutung wird weiter steigen.

Über 2020 hinaus

2020 werden die Grundlagen für die folgenden Jahre gelegt. Warum? Der Reifegrad in Bezug auf KI-Kompetenz in den Unternehmen steigt zunehmend – die Grundlage für neue anspruchsvollere Projekte. Graph Analytics ist hier nur ein Stichwort.

Verantwortliche in Unternehmen, sei es aus der IT- oder der Unternehmensführung, werden 2020 als Startpunkt für ein neues Kapitel der KI nutzen.