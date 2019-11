Workplace as a Service – so finden Sie den richtigen Anbieter

Arbeitsplätze zur Miete entlasten die IT und sparen Kosten. Der Erfolg eines WaaS-Projekts steht und fällt jedoch mit der Wahl des passenden Dienstleisters.

Die Bedeutung leistungsfähiger moderner IT-Arbeitsplätze hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Für 91 Prozent der vom Branchenverband Bitkom befragten Arbeitnehmer haben digitale Technologien heute eine große Bedeutung für die tägliche Arbeit – im Vergleich zu 2017 ein Plus von elf Prozent! Mehr als ein Drittel der Umfrageteilnehmer beklagt allerdings auch, dass die digitalen Technologien nicht so funktionieren, wie sie sollten.

Tatsächlich stellen die Bereitstellung und das Management von modernen Arbeitsplätzen die IT-Abteilung vor immer größere Herausforderungen. Die Zahl der Geräte, Applikationen und Zugangsmöglichkeiten steigt ebenso wie die Masse an Daten. Immer schnellere Entwicklungszyklen machen häufige Updates oder Neubeschaffungen notwendig, neue Cybergefahren erfordern ständige Wachsamkeit und eine schnelle Reaktion auf Sicherheitslücken und Bedrohungen.

Es ist daher kein Wunder, dass das Konzept Workplace as a Service immer mehr Zuspruch findet. Für eine monatliche Miete übernehmen dabei Dienstleister die Bereitstellung, Verwaltung und Absicherung der IT-Arbeitsplätze. Je nach Bereitstellungsmodell bietet der Provider rein virtuelle Arbeitsplätze oder stellt Hard- und Software als Komplettpaket zur Verfügung. Die interne IT wird so von Routineaufgaben entlastet, Kostentransparenz, Effektivität und Produktivität können gesteigert werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Sie reichen von der IT-Ausstattung für Unternehmensgründer bis zur Unterstützung der Digitalen Transformation in Konzernen und mittelständischen Unternehmen.

Auswahlkriterien für Provider

Um die Vorteile von Workplace as a Service realisieren zu können, sollten Sie sich bei der Auswahl eines WaaS-Providers Zeit lassen, genau hinsehen und Angebote sorgfältig vergleichen. Dabei sind vor allem folgende Merkmale von entscheidender Bedeutung:

Einfache Installation und Nutzung . Je unkomplizierter sich Arbeitsplätze einrichten und bedienen lassen, desto größer ist die Entlastung für die IT-Abteilung. Im besten Fall können die Mitarbeiter in den Fachabteilungen ihre Arbeitsplätze über ein Self-Service-Portal selbst aufsetzen, Änderungen vornehmen oder Support anfordern. Bei WaaS-Angeboten mit integrierter Hardware sollte der Dienstleister im Wartungsfall direkt Kontakt mit dem Betroffenen aufnehmen und den Ersatz oder die Reparatur des defekten Gerätes organisieren. Manche Anbieter stellen zusätzlich ein Forum bereit, über das Anwender Tutorials und anderes Informationsmaterial abrufen und sich gegenseitig mit Tipps und Erfahrungsberichten helfen können. Ein solches Forum kann die Einarbeitungszeit deutlich reduzieren, eine effizientere Nutzung der Arbeitsmittel fördern und die Mitarbeiterzufriedenheit steigern.

Fazit

Das Angebot an WaaS-Providern ist groß und vielfältig. Entscheidend für die richtige Wahl ist daher vor allem, sich Klarheit über die Einsatzszenarien und die daraus resultierenden Anforderungen zu verschaffen. Dabei sollte das Leistungsangebot genügend Raum für Entwicklungsmöglichkeiten lassen. Letztendlich zählt für eine gute Zusammenarbeit aber immer auch gegenseitiges Vertrauen und eine Kommunikation auf Augenhöhe. Kleine und mittelständische Unternehmen sind daher in der Regel mit einem Provider gut beraten, der ebenfalls aus dem Mittelstand kommt, während sich Konzerne eher an große, weltweit tätige Beratungs- und Dienstleistungshäuser halten werden.