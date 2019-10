Audio- und Videokonferenzen: Moderne Konferenzräume mit Microsoft Teams

Die aktuelle Klimadebatte lenkt den Fokus auch auf moderne Technologien, mit denen sich die Umwelt schonen lässt. Ein Beispiel aus der Informationswirtschaft zeigt, dass in vielen Unternehmen ein Umdenken stattfindet: 57 Prozent der Firmen des Wirtschaftszweigs haben in den vergangenen drei Jahren Dienstreisen durch Videokonferenzen ersetzt. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Unternehmen setzen freilich nicht allein aus ökologischen Gründen auf Videokonferenzen, sondern auch aus wirtschaftlichen. Schließlich sparen sie Zeit und Reisekosten, wenn die Teilnehmer nur in den Konferenzraum nebenan gehen – statt für Meetings um die halbe Welt zu fliegen.

Videokonferenzen: Bessere Qualität mit Teams

Dank Tools für die Zusammenarbeit wie Microsoft Teams, das direkt in Office 365 integriert ist, lassen sich Audio- oder Videokonferenzen heute zudem leichter denn je abhalten. Mit dem Nachfolger von Skype for Business führen Nutzer Videokonferenzen nicht nur an ihrem Arbeitsplatz im Büro oder im Homeoffice durch, auch der Konferenzraum lässt sich mit der App und der entsprechenden Hardware unkompliziert ausstatten.

„Die Qualität der Videokonferenzen mit Teams hat sich im Vergleich zu Skype for Business extrem verbessert“, sagt Sabine Erlebach, Geschäftsführerin der datac Kommunikationssysteme GmbH, die unter anderem die Einführung von Microsoft Teams in Unternehmen plant und begleitet. Die Lösung Microsoft Teams-Räume (Microsoft Teams Rooms) ist sowohl für Konferenzen in kleinen Besprechungs- als auch in großen Konferenzräumen geeignet.

Zertifizierte Geräte für Audio- und Videokonferenzen

Dabei arbeitet Microsoft mit Partnern wie HP, Lenovo, Logitech, Poly oder Yealink zusammen, die zertifizierte Geräte zur Nutzung von Teams bieten und so für eine überzeugende Audio- und Videoqualität in HD sorgen. Die Anbieter stellen etwa Pakete mit Dockingstationen und Tablets sowie Kameras, Lautsprechern und Mikrofonen zur Verfügung. „Nutzer finden im Konferenzraum dank Teams die gleichen Bedienungen vor wie an ihrem Arbeitsplatz und sind damit in der Lage, das System ad hoc zu bedienen“, sagt Erlebach. „Ein Meeting lässt sich über die App mit nur einem Klick in der Raumsteuerung starten.“ Die Teilnehmer der Videokonferenz können sich auch mobil über ihren Laptop, Smartphone oder Tablet zuschalten.

Microsoft unterstützt auf seinen Webseiten zum Thema Teams IT-Verantwortliche, die mit der Planung, Bereitstellung und Verwaltung der Geräte in Konferenzräumen betraut sind. Der Konzern betont, dass Teams-Räume sowohl für die Verwendung mit Microsoft Teams als auch für Skype for Business Online, Skype for Business Server 2019 oder Skype for Business Server 2015 vorgesehen ist.

Technologie Workshop Teams von der Telekom

Webcast mit Experten zum Thema Teams

