Erste Schritte mit der Cloud: Die Möglichkeiten von Microsoft Azure

Die Cloud ist eine der größten Veränderungen in der IT-Branche und stellt inzwischen ein zentrales Element der Technologiestrategie vieler Unternehmen dar. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass nicht mehr die Frage gestellt wird, ob die Cloud eingeführt wird, sondern wann und wie.

Die Gründe, warum Cloud-Dienste eingesetzt werden sollen, sind dabei von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Sie reichen von der Erneuerung der IT-Systeme und Modernisierung von Anwendungen über die Notwendigkeit einer neuen Disaster Recovery- oder Backup-Strategie bis hin zum Wunsch nach flexibel skalierbarer Rechenleistung oder schnelleren Release-Zyklen.

Der Einsatz von Cloud-Plattformen wie Microsoft Azure kann hier verschiedene Vorteile bieten: Sie sind meist kostengünstiger und sicherer, zuverlässiger und flexibler als lokale Server. Die Cloud ist durch die Abonnementbasis ein Betriebskostenmodell – Sie bezahlen in der Regel nur für die genutzten Dienste. Ressourcen für Rechenleistung, Networking oder Speicher lassen sich nahezu in Echtzeit und nach Bedarf skalieren. Außerdem sind mit der Cloud Geräteausfallzeiten aufgrund von Wartungen, Diebstählen oder Schäden nahezu nicht vorhanden. Nicht zu unterschätzen ist auch die Entlastung für die IT-Abteilung, die somit mehr Zeit für Innovationen aufwenden kann.

Beim Einsatz von Cloud-Lösungen setzen Unternehmen in vielen Fällen auf eine Hybrid Cloud-Umgebung – einige Workloads werden in der Cloud betrieben, andere laufen weiterhin im lokalen Rechenzentrum. Ziel ist es nicht, die bestehende Infrastruktur komplett zu ersetzen, sondern gezielt zu modernisieren, zu erweitern oder zu ergänzen.

Daher ist im ersten Schritt eine Bewertung der existierenden Workloads und Anwendungen notwendig, um zu entscheiden, ob und wie sich eine Migration in die Cloud lohnt – sei es per Lift & Shift, durch Modernisierung oder durch ein komplettes Neuschreiben.

Microsoft Azure – die Cloud-Plattform von Microsoft

Microsoft Azure, die Cloud-Plattform von Microsoft, umfasst eine große Palette an Cloud-Diensten, die sich in erster Linie auf Plattform as a Service- und Infrastructure as a Service-Angebote konzentrieren.

Bereitgestellt wird Microsoft Azure über ein weltweites Netzwerk von Rechenzentren, die sich über mehr als 50 Regionen erstrecken und in 140 Ländern verfügbar sind – damit bietet die Cloud-Plattform genau die Reichweite, um Anwendungen und Nutzer weltweit näher zusammenzubringen. Das Netzwerk wird regelmäßig erweitert: Seit kurzer Zeit steht Microsoft Azure zusätzlich zu den bereits existierenden Cloud-Angeboten in Deutschland auch aus zwei neuen deutschen Rechenzentrums-Regionen zur Verfügung.

In den neuen Regionen erfolgt die Datenspeicherung in Deutschland, zugleich sind die Cloud-Dienste an das weltweite Netzwerk von Microsoft-Rechenzentren angebunden. Kunden aller Größen und Branchen können so von der vollen Funktionalität und den hohen Sicherheits- und Datenschutz-Standards der Cloud-Dienste profitieren und gleichzeitig individuelle Compliance-Anforderungen erfüllen.

Über 100 Cloud-Dienste: Von A wie Artificial Intelligence bis W wie Web App

Die Palette von Cloud-Diensten, die das Azure-Portfolio umfasst, erstreckt sich über die verschiedensten Anwendungs- und Einsatzgebiete. Dazu gehören grundlegende Infrastrukturdienste wie virtuelle Maschinen, Compute-Services und Networking, verschiedene Entwicklerangebote wie App Service, DevOps und Testumgebungen sowie unterschiedliche Datenbank- und Storage-Lösungen. Außerdem deckt Microsoft Azure mit seinen Diensten ein weites Spektrum an Zukunftstechnologien wie Internet of Things, Künstliche Intelligenz oder Mixed Reality ab.

Um einen Eindruck zu vermitteln, welche Möglichkeiten hinter den verschiedenen Azure-Diensten stecken, stellen wir einige Services exemplarisch vor. Eine komplette Übersicht aller verfügbaren Cloud Services finden Sie auf den Azure-Produktseiten von Microsoft. Zur Unterstützung Ihrer Infrastruktur könnten beispielsweise folgende Angebote hilfreich sein:

Azure Backup ist eine einfache und kostengünstige Backup-as-a-Service-Lösung, die Schutz für Daten bietet, ganz unabhängig davon, wo diese sich befinden – z.B. auf lokalen Servern, virtuellen Maschinen, virtualisierten Workloads, SQL Server, etc.

ist eine einfache und kostengünstige Backup-as-a-Service-Lösung, die Schutz für Daten bietet, ganz unabhängig davon, wo diese sich befinden – z.B. auf lokalen Servern, virtuellen Maschinen, virtualisierten Workloads, SQL Server, etc. Azure Site Recovery führt Replikations-, Failover- und Wiederherstellungsvorgänge für Workloads (Azure VMs, virtuelle Maschinen, physische Server) durch und gewährleistet so deren Verfügbarkeit während eines Ausfalls.

führt Replikations-, Failover- und Wiederherstellungsvorgänge für Workloads (Azure VMs, virtuelle Maschinen, physische Server) durch und gewährleistet so deren Verfügbarkeit während eines Ausfalls. Azure Active Directory ist eine umfassende Cloudlösung zur Identitäts- und Zugriffsverwaltung, die diverse Funktionen für die Benutzer- und Gruppenverwaltung bietet. Mit dieser Lösung kann der sichere Zugriff auf lokale und Cloud-Anwendungen sowie zahlreiche SaaS-Anwendungen gewährleistet werden.

Auch Entwickler dürfen sich über ein umfangreiches Angebot freuen: Neben verschiedenen Diensten rund um die Erstellung von Web- und Mobile-Anwendungen stehen über Azure auch verschiedene Entwicklertools zur Verfügung. So bietet Azure DevOps (ehemals Visual Studio Team Services) eine Sammlung von Services, die die gesamte Bandbreite des Entwicklungslebenszyklus‘ umfassen und Entwickler dabei unterstützen, Software schneller und mit höherer Qualität zu liefern.

Außerdem unterstützt Azure innovative Ansätze und Lösungen wie Internet of Things und Künstliche Intelligenz. Mit den Cognitive Services stehen verschiedene Cloud-Dienste und APIs bereit, die die Integration von KI-Elementen mit Anwendungen oder anderen Systemen ermöglichen. Außerdem vereinfachen IoT-Services wie Azure IoT Hub oder Azure IoT Edge die Einbindung „intelligenter“ Endgeräte in eigene Systeme und Lösungen.

Darüber hinaus bietet sich Microsoft Azure auch als Plattform im Zusammenspiel mit anderen Technologieanbietern an. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Microsoft und SAP führt zum Beispiel dazu, dass SAP-Anwendungen und Microsoft Azure nicht nur abgestimmt sind, sondern dort auch performant, wirtschaftlich und hoch integriert über Infrastruktur- und Anwendungsebene hinweg betrieben werden können. Ähnliche Partnerschaften gibt es auch mit anderen IT-Größen wie Citrix und Red Hat.

Zertifizierte Sicherheit und Compliance

Die Themen Sicherheit, Datenschutz und Compliance gehören zu den maßgeblichen Faktoren, wenn Unternehmen sich für einen Wechsel in die Cloud und eine entsprechende Cloud-Plattform entscheiden. Verschiedene Zertifizierungen helfen hier bei der Orientierung: So hat beispielsweise das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den so genannten C5-Katalog (Cloud Computing Compliance Controls Catalogue) entwickelt, der festlegt, welche Anforderungen Cloud-Anbieter erfüllen müssen und auf welche sie mindestens verpflichtet werden sollten.

Mit C5 legt das BSI eine allgemein anerkannte Basislinie fest, anhand derer Kunden beurteilen können, ob ein Cloud-Angebot die nötige Sicherheit bietet. In Rahmen der letzten Prüfung von Microsoft Azure in mehr als 100 internationalen Rechenzentren stellten unabhängige Prüfer die Erfüllung der C5-Anforderungen fest. Darüber hinaus wurden auch die Einhaltung der Cloud Controls Matrix der Cloud Security Alliance sowie der Trust-Prinzipien Sicherheit, Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Service Organization Controls (SOC) attestiert.

Für einen detaillierten Einblick rund um den Themenkomplex Sicherheit und Compliance bei Microsoft Azure bietet sich das Trust Center als Ausgangspunkt an.

Private & garantierte Netzanbindung mit Cloud Connect & Express Route

Express Route ermöglicht eine private, sichere und internetfreie Anbindung zwischen Unternehmen und der Microsoft Cloud. Die Leitung bietet eine hohe Zuverlässigkeit und geringe Latenz. Express Route ermöglicht zugleich die Zusammenführung von Managed IT-Services aus der Private Telekom Cloud mit Diensten aus der Azure-Cloud. Außerdem lässt sich Express Route problemlos mit weiteren Netzwerkverbindungen der Telekom kombinieren, z.B. mit IntraSelect für die Verbindung lokaler Netzwerke oder mit Private Cloud Connect auf Basis Ethernet Connect zur einfachen und sicheren Standortvernetzung.

Die Hybrid-Cloud-Anbindung macht Azure zu Ihrer virtuellen Private-Cloud-Umgebung. Für volle Kontrolle sorgt das Service Center, über das alle Hybrid Cloud Connect-Verbindungen zu- und abgebucht werden können – Verbrauchsübersicht inklusive. Und für die komfortable Skalierung der aktiven Azure-Dienste steht zusätzlich das Azure-Portal bereit.

Microsoft Azure verstehen mit unserem Webcast

Bei Reisen werden Ziel, Strecke und Ankunftszeitpunkt geplant, bei einer Migration in die Cloud ist das nicht anders. IT-Verantwortliche sollten sich daher mit allen Aspekten der Cloud vertraut machen und sich über die vielen Optionen und Ansätze informieren – die Zeit ist gut investiert.

Am 19. September 2019 um 11 Uhr geben Ihnen die Cloud-Experten Till Essig (Telekom), André Beyer (Telekom) und Jürgen Weiser (intellecom GmbH) in einem gemeinsamen Webcast einen kompakten Überblick, wie Sie Microsoft Azure am besten für Ihre Zwecke nutzen können.

Anhand konkreter Kundenbeispiele aus aktuellen Projekten werden im Laufe des Webcasts Themen wie “Lift and Shift”-Migration, Azure Backup, Site Recovery, Bereitstellung von Webseiten, Betrieb von Entwicklungs- und Testumgebungen, Sicherheitskonzepte, Access Management und Machine Learning vorgestellt.

Neben einer grundsätzlichen Einführung zu Microsoft Azure und einem Einblick in reale Projekte erhalten Sie einen Überblick zu den wichtigsten Sicherheitsaspekten. Am Ende des Webinars haben Sie ein erstes Bild davon, wie Sie mit Microsoft Azure Ihre IT-Abteilung entlasten können und wie Ihr Unternehmen von der Cloud-Plattform profitieren kann.

Mit Augenmaß in der Cloud agieren: Microsoft Azure – aber wo fange ich an?

19. September 2019, 11 Uhr

Für mehr Details und technische Inhalte rund um den Einsatz von Microsoft Azure im Unternehmen hat die Telekom verschiedene Workshops und technisches Consulting im Programm. Diese gehen von der Orientierungsphase bis hin zur Projektphase auf Ihre individuellen Fragen und Herausforderungen ein, damit Sie die Cloud-Plattform von Microsoft bestmöglich für Ihr Unternehmen nutzen können. Themen der verschiedenen Angebote sind u.a. „Azure Cloud Ask The Experts“, „Modernes Datacenter: OnPrem meets Cloud“ und „Cloud Readyness“.

Hier können Sie sich ein PDF herunterladen, das die Microsoft Workshops beschreibt:

