Kostenloser Webcast: „Microsoft Teams live erleben – Demo, Beispiele und Erfahrungen“

Mit Kollegen chatten, Dokumente teilen und Videokonferenzen abhalten: Microsoft Teams, der Nachfolger von Skype for Business, bietet zahlreiche Funktionen, um die Zusammenarbeit zu stärken und die Produktivität zu steigern. Daher ist es auch kaum verwunderlich, dass die Nutzerzahlen von Teams rasant steigen. Unternehmen, die Microsoft Teams als passende Lösung für effektive Kommunikation und Zusammenarbeit in Betracht ziehen, bietet die Telekom eine Entscheidungshilfe: Am 19. November zeigen Experten des Bonner Konzerns in einem kostenlosen Webcast Live-Demos zu konkreten Anwendungen in Teams und schildern ihre Erfahrungen aus Projekten. Der rund einstündige Webcast „Microsoft Teams live erleben – Demo, Beispiele und Erfahrungen“ enthält drei Bausteine.

Digitale Transformation mithilfe von Microsoft Teams

Die Teilnehmer erhalten zunächst einen umfassenden Überblick über die Funktionalitäten und Rahmenbedingungen für die cloudbasierte Kollaborationslösung, die direkt in Office 365 integriert ist. Im Vortrag der Experten der Telekom erfahren Unternehmen, wie sie mithilfe von Microsoft Teams die digitale Transformation vollziehen.

Darüber hinaus geben die Experten Einblick in die verschiedenen Optionen, wie sich eine bestehende Telefoninfrastruktur mit Microsoft Teams kombinieren lässt. Unternehmen können mit Teams Telefonie von effizienter Erreichbarkeit und intelligenter Anrufsteuerung profitieren. Die Referenten stellen außerdem verschiedene Devices und Raumsysteme vor, mit denen Firmen Besprechungsräume jeder Größe mit Teams in einen Ort für effektive Zusammenarbeit verwandeln können. Der Vorteil: Mitarbeiter können auch im Konferenzraum das vom Arbeitsplatz bekannte Konferenz- und Besprechungs-Handling einsetzen.

Experten beantworten Zuschauer-Fragen zu Microsoft Teams

Die Experten Sabine Erlebach, Geschäftsführerin der datac Kommunikationssysteme GmbH, und André Beyer, Senior Sales Manager Mittelstandsvertrieb Telekom Deutschland, beantworten während der Live-Sendung auch die Fragen der Zuschauer. Diese können bereits im Vorfeld ihre persönlichen Fragen an die Referenten stellen, indem sie bis zum 18. November eine E-Mail an Moderator Christian Töpfer von Heise Business Services schicken (ctp@heise.de; Betreffzeile: „Fragen für Telekom-Webcast“).

Für den Webcast „Microsoft Teams live erleben – Demo, Beispiele und Erfahrungen“ am 19. November 2019 um 11.00 Uhr können sich Unternehmen hier kostenlos registrieren!