Microsoft Teams: Mitarbeiter sind bei der Einführung das Zünglein an der Waage

Autor: Martin König, Senior Product Manager für Cloud & IT

Wie erhöhen Unternehmen die Akzeptanz der Mitarbeiter für Microsoft Teams? Teil 1: So wichtig ist ein gutes Change Management bei der Einführung neuer Tools.

Im Internet sprießen die Angebote für Schulungen zu Microsoft Teams nur so aus dem Boden, und auch die Webseiten von Microsoft offerieren kostenlose Kurse für Entscheidungsträger, Admins, IT-Experten oder Endbenutzer. Aus gutem Grund: Der Erfolg von Microsoft Teams in Unternehmen steht und fällt mit der Akzeptanz der Mitarbeiter.

Doch genau an dieser Stelle hakt es mitunter gewaltig: Zwei Drittel der Mitarbeiter sind mit der Einführung neuer Tools wie etwa Teams unzufrieden. Zu diesem Ergebnis kommt die Social Collaboration Studie 2019 der Technischen Universität Darmstadt und der Unternehmensberatung Campana & Schott.

Studie: Bedürfnisse der Mitarbeiter kommen zu kurz

Die Zahlen verdeutlichen, wie wichtig ein begleitendes Change Management für die erfolgreiche Einführung neuer Lösungen wie Microsoft Teams ist. Gleichzeitig zeigt die Untersuchung, dass Unternehmen konkrete Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter nicht ausreichend berücksichtigen und die Beschäftigten zu wenig Zeit haben, um sich mit den Tools auseinanderzusetzen. Zwar wird in den Unternehmen offenbar mehr Wert darauf gelegt, dass die Geschäftsleitung die Social-Collaboration-Tools explizit befürwortet und unterstützt, doch dadurch fühlen sich längst nicht alle Mitarbeiter vollständig abgeholt.

„Das Change Management muss Mitarbeiter begeistern und Teams schmackhaft machen“, sagt Sabine Erlebach, Geschäftsführerin der datac Kommunikationssysteme GmbH, die Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt und auch Schulungen zu Microsoft Teams anbietet. „Dabei ist es extrem wichtig, Mitarbeitern zu zeigen, wie der digitale Arbeitsplatz funktioniert und dass sie von Tools wie Microsoft Teams auch persönlich profitieren.“

Moderne Technologien steigern Arbeitseffizienz

Unternehmen, die ihre Mitarbeiter frühzeitig einbinden und alle Bedürfnisse berücksichtigen, können dank Social-Collaboration-Tools wie Microsoft Teams dagegen stark profitieren. Denn mithilfe moderner Technologien lässt sich die Arbeitseffizienz der Studie zufolge um bis zu 50 Prozent steigern. Investitionen in Social-Collaboration-Tools seien daher zwingend erforderlich, um auch künftig wettbewerbsfähig zu bleiben, erklären die Autoren der Studie. Auch die Mitarbeiter selbst sind der Meinung, dass Social Collaboration bei der Zusammenarbeit hilft. Fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) gab an, Aufgaben effizienter bearbeiten zu können. 43 Prozent sind der Meinung, dass sie leichter neues Wissen aufbauen können und 41 Prozent der Mitarbeiter kommunizieren häufiger direkt mit ihren Kollegen.

Workshop der Telekom: Teams Akzeptanzmanagement

Bei wichtigen IT-Projekten sollten Unternehmen statt der Technik ihre Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen. Mit einem guten Akzeptanzmanagement gewinnen Firmen die Anwender für neue Kommunikationswerkzeuge und können sie auf neue Arbeitsweisen vorbereiten sowie umfassend schulen. Einen umfassenden Einblick in die

