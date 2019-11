Warum auch die Sicherheit in die Cloud muss

Dirk Backofen, SVP and Head of Telekom Security

Damit Mitarbeiter auch von außerhalb schnell und sicher auf Office 365 zugreifen können, müssen Unternehmen die IT-Sicherheit in die Cloud bringen.

Anwendungen aus der Cloud wie Microsoft Office 365 ermöglichen räumlich flexibles Arbeiten – von unterwegs und zuhause. Arbeitgeber scheinen bei den Regelungen zum Arbeitsort mittlerweile ebenso flexibel zu sein: Laut einer Umfrage des Bundesverbands der Personalmanager (BPM) bieten 77 Prozent der Unternehmen in Deutschland ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu Homeoffice. 83 Prozent ermöglichen mobiles Arbeiten.

Mischnutzung erfordert ein neues Sicherheitskonzept

Für Arbeitnehmer eine erfreuliche Entwicklung – mit der sich allerdings der Datenverkehr immer weiter außerhalb des Firmennetzes verschiebt. Das Netzwerk aus zentralem Rechenzentrum und daran angebundenen Filialen, Heimarbeitsplätzen und mobilen Mitarbeitern muss dem Trend zum Cloud Computing Rechnung tragen. Die gemischte Nutzung von Anwendungen auf firmeneigenen Servern, aus der Private Cloud wie Microsoft Azure und aus der dezentralen Public Cloud wie Office 365 oder Salesforce stellt Unternehmen vor allem in puncto Sicherheit vor eine große Herausforderung.

Lokale Internet-Breakouts, mit denen der Datenverkehr einer Niederlassung nicht über die Zentrale läuft, sondern direkt ins Internet geht, bieten Mitarbeitern in Filialen zwar einen kurzen Weg in die Cloud. Allerdings greifen sie über das öffentliche Internet auf Anwendungen zu – eine inakzeptable, weil zu unsichere Lösung, wenn es um sensible Unternehmensdaten geht. Sicherheitslücken werden noch größer, wenn Mitarbeiter Apps ohne Kenntnis der IT-Abteilung nutzen. Neue Kosten entstehen, um diese Lücken zu schließen. In allen Filialen und an Heimarbeitsplätzen die Sicherheitsinfrastruktur der Zentrale nachzubauen ist allerdings viel zu teuer, ebenso das MPLS-Netzwerk durch breitbandige Leitungen zu erweitern. Von der nötigen Wartung und entsprechendem Personal ganz zu schweigen. Auch dies verursacht hohe Kosten – dabei war die Kosteneinsparung doch der Hauptgrund für den Wechsel auf Office 365. Bleibt nur der Umweg über das Firmennetzwerk.

Wenn die Firewall in die Knie geht

Alleine der Umstieg auf die Cloud-Version von Microsoft Office geht allerdings mit einem bis zu 40 Prozent höheren Datenverkehr ins Internet einher. Greifen nun mehrere Mitarbeiter gleichzeitig über die Zentrale auf die Cloud zu, werden so viele parallele Sessions aufgebaut, dass die Firewall des Unternehmens in die Knie geht. Die Folge: Die Latenzzeiten steigen, der Zugriff auf die Office-Anwendung wird träge, das Arbeiten in der Public Cloud macht keinen Spaß. Und bleibt die Akzeptanz der Nutzer aus, ergibt die Investition in die Technologie keinen Sinn mehr.

Wenn Arbeiten und Datenaustausch vernetzt, international und zugleich sicher sein sollen, müssen Unternehmen also umdenken – und ihre Netzwerkinfrastruktur anpassen. Die Lösung: Mit den Anwendungen muss auch die Sicherheit in die Cloud.

Internet Protect Pro – der schnelle und sichere Weg zum Cloud-Service

Mit dem Sicherheitsprodukt Internet Protect Pro (IPP) der Telekom, das auf der Lösung des Cloud-Sicherheitsanbieters Zscaler basiert, müssen sich Mitarbeiter von unterwegs, zu Hause oder der Filiale nicht mehr über das zentrale Firmen-Rechenzentrum und dessen Firewall ins Internet einwählen. Sie können stattdessen den direkten und somit schnelleren, aber ebenso sicheren Weg über den lokalen Internet-Breakout zur gewünschten Anwendung wählen. Denn Internet Protect Pro sitzt in der Cloud selbst – zwischen Unternehmens-IT und dem Internet – und schützt vor allen bekannten Angriffen von außen. Über die IPP-Sicherheitscloud gelangen Firmendaten geschützt in die Public Cloud und wieder zurück zum Anwender.

Das System gewährleistet Schutz für alle Daten, Nutzer und Geräte und bietet dem Unternehmen über eine zentrale Oberfläche die volle Kontrolle. IPP regelt die Zugriffsrechte und garantiert so die Einhaltung von Sicherheits- und Unternehmensrichtlinien. Sämtliche Sicherheitsstandards sind immer auf dem neuesten Stand, Updates erreichen alle Anwender stets automatisch und neue Nutzer und Geräte lassen sich schnell einbinden. Weiterer Vorteil neben der Cloud-Sicherheit: Der Datenverkehr für Microsoft & Co. lässt sich dynamisch priorisieren. Bei hoher Auslastung erhält der Office-Anwender Vorfahrt – und die Akzeptanz der Mitarbeiter für das Arbeiten in der Cloud steigt.