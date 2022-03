Bildungsziel heute: zukunftsfähig mit Skills für morgen

Wie sich ein Berater für digitale Bildung leidenschaftlich für die digitale Fortbildung von Lehrkräften einsetzt.

Analog zur Technologie entwickeln sich auch das Schulsystem und Bildungswesen stetig weiter. So ist es heute wichtiger denn je, notwendige Kompetenzen in einer digitalen Lebens- und Arbeitswelt zu vermitteln, um Schüler bereit für ihre zukünftigen Herausforderungen zu machen.

Mit Programmen wie Intel Skills for Innovation können Lehrkräfte sich selbst und ihren Unterricht digital weiterbringen – eine zukunftsweisende Chance, die auch Jürgen Schlieszeit, Berater für digitale Bildung am Medienzentrum Günzburg, zu nutzen weiß. In seinem Lehramtsstudium war Jürgen Schlieszeit der Erste, der mit einem Laptop in der Vorlesung saß. Auch in seiner späteren Rolle als Berater erntete er verwunderte Blicke, als er zum ersten Mal mit Lehrkräften per E-Mail kommunizieren wollte. Seit nun fast zwei Jahrzehnten setzt er sich leidenschaftlich für die digitale Fortbildung von Lehrkräften ein. Im Interview erzählt er, welche Hürden dabei auftauchen und wie eine moderne Digitalbildung gelingen kann.

Herr Schlieszeit, bitte stellen Sie sich und das Medienzentrum des Landkreises Günzburg kurz vor

Sehr gerne. Einerseits ist unsere Aufgabe der reine Verleih von Medien an Bildungseinrichtungen – gleichzeitig haben wir auch einen pädagogischen Auftrag: die Einrichtungen im Umgang mit digitalen Medien zu unterstützen. Das können Schulen, Kindergärten oder auch Volkshochschulen sein. Ich habe selbst auf Lehramt Deutsch und Biologie, dann Medienpädagogik studiert, daher weiß ich, wie wichtig Medien im Unterricht sind. Der starke Bezug zur Praxis kommt aber vor allem aus meiner Zeit in der freien Wirtschaft.

Sie bereiten die Lehrkräfte darauf vor, junge Menschen fit für die Lebens- und Berufswelt von morgen zu machen. Welche Rolle spielen dabei digitale Medien?

Eine absolut entscheidende Rolle. Egal, welchen Berufszweig die Schüler einschlagen, sie werden es in Zukunft immer mit digitalen Technologien zu tun haben. Selbst wenn sie als Dachdecker, Kaminkehrer oder bei der Müllabfuhr arbeiten, werden sie im Alltag elektronische Geräte und Computer nutzen. Natürlich erst recht in den Digitalberufen, von denen es in Zukunft immer mehr geben wird. Wir müssen die Schüler daher auf eine digitalisierte Lebens- und Berufswelt vorbereiten – und dafür bedarf es eines modernen, digitalen Unterrichts.

Gibt es ab und zu auch Vorbehalte?

Ja, man merkt, dass wir vielerorts noch im Zeitalter des gerade erwähnten Frontalunterrichts leben. Aber da findet zum Glück ein Umdenken statt. An einer Schule, die zunächst partout keine Notebooks nutzen wollte, habe ich den Schülern im Unterricht einige 2-in-1 Convertible PCs an die Hand gegeben. Sie haben dann innerhalb von einer Schulstunde einen Imagefilm über die Schule gedreht. Als die Lehrer die Ergebnisse gesehen haben, waren sie sofort begeistert.

Merkmale eines 2-in-1 Convertible PC:

Integrierte Tastatur

Breite Einsatzmöglichkeiten

Viele Anschlussmöglichkeiten für Drucker,

Beamer etc.

Beamer etc. Robustheit*

Bedienung mit Stift möglich

Ergonomie**

Ein solches Programm für moderne Lehrinhalte ist „Intel Skills for Innovation“ (SFI). Planen Sie, es einzusetzen?

Ja, einige SFI-Pakete werden wir in unserem neuen Zentrum für digitales Lernen einsetzen. Ich denke da an die Inhalte rund um 3D-Druck, den Green Screen oder Künstliche Intelligenz. Ich stelle mir das Zentrum so vor: Lehrkräfte kommen vorbei, informieren sich, probieren aus. Dann nehmen sie etwas für ihren Unterricht mit. Und da ist es hilfreich, wenn es sehr konkrete Anwendungen und fertige Lernmaterialien gibt. Auch die kostenfreie SFI-Lehrkräftefortbildung werden wir sicher anbieten. Wir dürfen Lehrkräfte bei den Zukunftsthemen nicht allein lassen.

Was sind die wichtigsten Ziele des Programms?

Mit der Einbringung digitaler Technologie in die praktischen Unterrichtsszenarien werden die teilnehmenden Lehrkräfte vom reinen Anwender hin zu erfolgreichen Mentoren für digitale Lehrkompetenzen angeleitet und entwickelt. Dabei wird die Technologie sinnvoll und gewinnbringend in den bestehenden Lehrplan und in den täglichen Unterricht integriert. Die Gestaltung von innovativen Lernumgebungen und neuen Lernerfahrungen unterstützt die Kompetenzentwicklung der Schüler. Sie lernen Kompetenzen, die für das Leben und Arbeiten in einer digitalisierten Welt notwendig sind.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Zukunftsthemen und wie können wir sie in modernen Unterricht integrieren?

Es geht vor allem um kooperatives Lernen, die Arbeit im Team. Genauso um selbstständiges Denken und Arbeiten. Die Schüler sollen in die Lage versetzt werden, durch ihre Digital- und Medienkompetenz Probleme eigenständig zu lösen. Und genauso, wie die E-Mail- und Video-Kommunikation selbstverständlich geworden ist, kommen wir immer mehr dahin, dass Medienpädagogik nicht als technisches Gimmick gesehen wird, sondern als integraler Bestandteil eines fortschrittlichen Unterrichts, der mit der Zeit geht. Da können wir als Medienzentren mit unseren Angeboten und auch mit Programmen wie SFI von Intel den Lehrern eine Menge erleichtern.

Medienkompetenz ist ein Handwerkszeug wie Lesen und Schreiben – um sie zu vermitteln, müssen wir sie vorleben.

* Viele Hersteller bieten besonders robuste Geräte speziell für den Einsatz in Schulen an.